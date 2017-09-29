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Опубликовано 29 сентября 2017, 14:34

Поклонская оценила просмотр "Матильды" депутатами

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

28 сентября для парламентариев состоялся закрытый показ картины об отношениях Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской.

Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что представители всех думских фракций решили повторно направить запрос в Генпрокуратуру с просьбой запретить показ скандальной исторической ленты Алексея Учителя "Матильда".

— Накануне этого "просмотра" депутатами всех фракций было принято решение о направлении повторного коллективного запроса на имя Генерального прокурора России о необходимости реализовать предоставленные законом полномочия по запрету фильма "Матильда", который разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет православные святыни и религиозные чувства людей, — цитирует Поклонскую пресс-служба.

Напомним, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская активно выступает против показа "Матильды", так как, по её мнению, подобная картина оскорбляет чувства верующих.

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Евгений Грин
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