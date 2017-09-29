Поклонская оценила просмотр "Матильды" депутатами

28 сентября для парламентариев состоялся закрытый показ картины об отношениях Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской.

Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что представители всех думских фракций решили повторно направить запрос в Генпрокуратуру с просьбой запретить показ скандальной исторической ленты Алексея Учителя "Матильда".

— Накануне этого "просмотра" депутатами всех фракций было принято решение о направлении повторного коллективного запроса на имя Генерального прокурора России о необходимости реализовать предоставленные законом полномочия по запрету фильма "Матильда", который разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет православные святыни и религиозные чувства людей, — цитирует Поклонскую пресс-служба.