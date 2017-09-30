Индусы подвергли суровым испытаниям трёхлетнюю девочку и признали её богиней

В Катманду трёхлетняя девочка признана живой индуистской богиней Таледжу. Теперь маленькая Тришна Шакья будет жить во дворце на древней Дурбарской площади, который она сможет покидать только 13 дней в году. Когда малышку забирали из дома, её брат-близнец не мог перестать плакать, как и вся семья, сообщает The Sun.

У меня смешанные чувства. Моя дочь стала Кумари, и это хорошо. Но одновременно это и грустно, потому что она будет отделена от нас Отец девочки

Тришна Шакья боролась за почётный пост с тремя другими претендентками. В процессе избрания принимались во внимание как внешность, так и характер девочки. В частности, на теле Кумари не должно быть ни одной царапины или синяка. Кроме того, она должна доказать свою смелость, не заплакав во время приношения в жертву.