Учёные разработали универсальную вакцину против гриппа
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Новое средство для борьбы с вирусами действует практически на все известные штаммы гриппа.
Группа исследователей из Научно-исследовательского института Скриппса (TSRI) разработала искусственные пептидные молекулы, которые нейтрализуют широкий спектр штаммов вируса гриппа. Пептиды представляют собой короткие цепи аминокислот с более простыми структурами.
Пептиды могут бороться не только с лёгкими вирусными инфекциями, но и с тяжёлыми штаммами вирусов гриппа, такими как H5N1 — штамм смертельно опасного птичьего гриппа и штамм свиного гриппа H1N1.
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Тестовое использование пептидов показало высокую аффинность связывания для вирусов гриппа группы 1, а также высокую способность нейтрализовать инфекции этими вирусами в лабораторных экспериментах, включая подвиды вирусной инфекции H1, H2, H5 и H6.
По мнению учёных, разработка ингибиторов для вирусных инфекций позволит значительно снизить масштабы эпидемий и ускорить лечение даже тяжёлых форм вирусных инфекций различного происхождения и типа.