Hype Camp — лагерь ненависти. Как популярные блогеры унижали детей

Если вы вдруг следите за ситуацией в российским сегменте YouTube, то обязательно слышали про Hype Camp — гибрид "Фабрики звёзд", "Голоса" и "Минуты славы", но в Интернете и про блогеров. Заявка у шоу такая: тысячи людей (преимущественно дети), мечтающих стать популярными видеоблогерами, приходят на Hype Camp, а там показывают себя перед жюри. Если всё удачно, то ребят забирает Марьяна Ро, Катя Клэп или Ян Го — наставники увозят подопечных в замок блогеров, где активно обучают премудростям ютуберского ремесла.

Казалось бы, что может пойти не так: формат шоу плюс-минус в аналогичном виде давно обкатан на телевидении, бюджет у проекта, очевидно, пухлый, а в жюри — по-настоящему популярные сотрудники "Ютуба" (кроме упомянутой троицы ещё двое: Даниил Komkozavr Комков, плюс Елизавета lizzka Неред). В ведущих замечена Лиза Анохина — главный звёздный ребёнок страны в обычных медиа, лицо телеканала "Карусель", участница клипа Билана.

Но проект надломился уже с самого начала — вышло только два видео с отборочных на Hype Camp, а российская блогосфера уже бурлит. И это тот случай, когда бурление оправданно — такой мерзости в этой среде не было давно.

"Жюри для того и посажено, чтобы ни хрена тебе не обосновывать" Даниил Комков

Кратко объясним, как работают отборочные: приходит участник, рассказывает о себе, ему задают вопросы и дают задание. Тут выскальзывает первая проблема: например, жюри просит "придумать стендап о френдзоне". Требование вызывает закономерный ступор у подростков — как справедливо заметили сочувствующие, сами члены жюри едва бы придумали что-то смешное за 20 секунд. Дети, очевидно, тупят, судьи их строго отчитывают, кто-то уходит в слезах. Обстановка неприятная, но простимая — такие шоу делать труднее, чем кажется; телевизор давно набил руку, что Интернету только предстоит. Но в Hype Camp есть другая проблема, которая вызвала бурю ненависти к проекту.

Чтобы понять, не нужно идти на официальный канал — оба ролика с отборочных благополучно висят, но смотреть их необязательно и даже вредно — много минут, много испанского стыда, мало вменяемого и полезного. Крутим вот этот отрывок:

На видео один из членов жюри, Даниил Комков, полощет примерно всех участников, выбирая очень странные причины для негатива: например, одну девочку Данил прогнал, потому что ему показалось, что она "пришла понтоваться", а не показывать свои, гм, способности к видеоблогингу. Девочка при этом была не простая — раньше совместно с Биланом спела в детском "Голосе", а на горизонте у неё съемки для сериала на СТС. Зачем при этом участнице сам Hype Camp — не очень понятно, но теперь и не будет ломать голову: спасибо жюри.

С остальными кандидатами Комков разговаривал примерно в том же ключе, иногда подключалась Лизка. Основная троица жюри отмалчивалась: Катя Клэп, видимо, боялась открыть рот, чтобы не испортить репутацию, а Марьяна и Ян Го с переменным успехом эксплуатировали образ "ламповых ребят".

Неизвестно, насколько бы это всё выстрелило, если бы основным российским ютуберам отключили на неделю свет и они бы не увидели видео. Но они посмотрели, закономерно возмутились, высказались на своих каналах — и "школа блогеров" попала в топы. Трудно назвать реакцию блогеров спланированной бесплатной рекламой (хотя полная интеграция с тем же Соболевым стоила бы в районе миллиона рублей) — ютуберы, комментируя Hype Camp, совершенно не стеснялись в выражениях. Вот так блогер-миллионник SNAILKICK охарактеризовал поведение Даниила Комкова, который отказался участнику отборочных объяснять причину отказа:

Ты кто такой вообще? SNAILKICK о судье Hype Camp

Скриншот видео Norman

Дальше блогер проехался по остальным членам жюри, отметив, что Лизка — действительно харизматичная девушка, ранее не замеченная в откровенной мерзости — его разочаровала.

А ведь Лиза со мной из одного города. Я очень гордился, что она вторая чайковчанка, которая смогла вырваться в топы YouTube. Теперь я вижу, что ей всё равно, какие топы занимать, я её удалю из друзей, прямо после стрима SNAILKICK о Лизке

Разочаровался не только Снеилкик — вот так выглядят комментарии на последнем (кстати, рекламном) видео Лизки

Скриншот © L!FE

И это при том, что у девушки была практически самая лояльная аудитория во всём российском YouTube — свойскую Елизавету беззаветно любили. Впрочем, это ещё не показатель: фанатам свойственно менять милость на гнев (и наоборот), а создатель Bad Room известен своей несдержанностью и монологами в духе фильмов Тарантино. Может, другие блогеры иного мнения? Увы: даже обычно щепетильный и напыщенный Соболев назвал отборочные Hype Camp "самым худшим видео за всю историю видеоблогинга". А потом в авторской передаче дополнил мысль.

Конкурс, где участвуют дети, — это охрененно большая ответственность. Любое твоё неверное слово может просто испортить ребёнку жизнь Соболев недоволен судейством на Hype Camp

При этом почти все ютуберы, откомментировавшие поведение Комкова, скромно заметили, что он сам не сильно ушёл от детей, которых терроризирует. Действительно: у Даниила 371 тысяча подписчиков — не много по нынешним меркам. У сидевшей рядом Лизки больше полутора миллионов, а про Катю Клэпп и Марьяну Ро говорить нечего: их совокупная масса фолловеров равна официальному населению Москвы (если, конечно, предположить, что это всё разные люди).

При этом Комков прославился неочевидным контентом: главная его находка — скетчи с переодеванием в бабушку, где нулевая актёрская игра запинается об шутки из КВН. Ещё у блогера есть запоздавшая на месяц пародия-дисс "Пранкер, например". Собственно, пародия на фараоновскую "Дико, например", а дисс — на бывшего друга Артёма К. Мы не претендуем на исключительное знание трендов ютуба, но, кажется, записывать пародию на трек, который пустили в ход Соколовский, Сэм Никель и один талантливый учитель из Петербурга , как-то… слоупочно? Позже Комкова выступил только Иван Ургант — не забываем, с какой радостью Интернет пинает телевидение за позднее зажигание.

Зачем вообще нужны "школы блогеров"?

Большинство ютуберов утонуло в ненависти к Комкову, но он на самом деле лишь жертва: во-первых, мог отыгрывать навязанную продюсерами роль "плохого полицейского", во-вторых, во втором выпуске Даниил ведёт себя примернее — там больше отжигает Лизка. По сути, ни Комков, ни Неред не виноваты, что вышла такая несуразица: сами по себе "школы блогеров" — полная ахинея.

Отчасти это подчёркивают идиотские задания жюри вроде "убеди Яна Го сделать мелирование". Судьи абсолютно не понимают, как выловить из незнакомого участника камушек таланта — может, в пришедшем таится токсичный стендапер, может, бьюти-блогер, может, лайфстайлер. Большинству из конкурсантов нет 18; они сами толком не знают, на что способны, что уж тут говорить о жюри. Если бы подростки отыскали внутри себя что-то особенное и смогли это направить в нужное русло, Hype Camp стал бы последним местом, куда они пошли.

И наконец — как вы себе представляете успешного видеоблогера? Это очень широкая сфера деятельности: можно быть в топе "Ютуба", записывая шутки, выкладывая обзоры на экран смартфона, обозревая новинки китайских компаний или, наконец, просто получая шматком сала за деньги. Видеоблогинг — гигантский полигон, где побеждает тот, кто много пробует всё подряд. Концепция Hype Camp (и других "школ блогеров") предполагает, что успешным становится прилежный ученик Марьяны Ро, Кати Клэпп или Яна Го. Ну и чрезвычайно сдержанный человек, который точно не вобьёт линзы очков "Гуччи" в зрачки Данила Комкова.

Если проанализировать успехи других "школ блогеров" (нет, Hype Camp — не первая образовательная контора такого профиля), то видно, что никаких успехов и нет. Об этом рассказал Дмитрий Ларин в одном из видео.

"Фабрика лайков" — проект Кости Павлова, Брандта, ещё кого-то, там было прям реалити-шоу. Кристина Финк там была ещё выдающаяся, она потом попала на канал "Дай пять", сделала силиконовые сиськи, её все захейтили. Где сейчас эти звёзды… Ларин о неудачах школы блогеров "Фабрика лайков"

Дальше Дмитрий перечисляет, чему может научить всякий "Хайп камп": "Постановка звука, работа со светом, теги. Я даже допускаю, что они даже язык жестов, невербалику преподают. Но это не имеет отношения к видеоблогингу".

Судьба не каждый раз вынуждает соглашаться с Лариным, но это именно тот случай — невозможно стать топовым блогером, просто обучившись каким-то азам производства видео. Можно что угодно писать в комментариях, но не каждый сможет держать внимание миллиона зрителей — пусть даже беседами про "что в моём телефоне" или "где мой туалет". Для этого надо чётко чувствовать тренды, понимать, куда дует ветер, светиться харизмой, а главное — много работать. Всё остальное не пойдёт впрок, и это стало ясно ещё за долгие годы до Hype Camp, Даниила Комкова, срачей на YouTube и всякой ерунды. А именно когда прошли первые результаты "школы блогеров" в русскоязычном сегменте LiveJournal. Напомним: никаких результатов в ЖЖ тогда не было. Нельзя обучиться искусству молниеносного превращения в блогера-тысячника — ровно как и видеоблогера-миллионника.

Как это часто бывает, в результате идиотских и странных действий взрослых страдают дети. Кто-то придумал ввалить кучу денег в дурацкое шоу, скупил популярных блогеров, те закрутили скандал, в ответ другие блогеры закрутили скандал ещё мощнее, в итоге все выиграли, кроме детей.

Тех самых, что волновались, жевали слова и рыдали на сцене. Шли на Hype Camp и надеялись что-то поменять. Шли на Hype Camp и надеялись увидеть Катю Клэп, Марьяну Ро и Яна Го — они же во вселенной подростка словно Месси для любого воспитанника футбольной ДЮСШ. Но вместо этого воздушные замки разлетелись на эфир: Hype Camp придуман не для участников, божества — склочные и крикливые, весь этот интернет-шоубиз — большой клубок нечистот.