Скандальный судья реалити Hype Camp Даня Комков ответил блогеру Соболеву

Российский YouTube "бомбит" уже вторую неделю подряд на тему грядущего реалити-шоу Hype Camp. Идея проекта стара как мир: наставники в лице ключевых фигур современного YouTube обучают участников блогингу, придумывая им тематические задания, а самому одарённому достаётся 1 миллион рублей. Пока на официальном канале проекта нет ни одной серии. На суд зрителей представлено лишь несколько видео с кастингов. Впрочем, этого уже хватило, чтобы оправдать название шоу. Практически все топовые блогеры записали обзоры, где в пух и пах разгромили шоу и захейтили его наставников. Особой критике подвергся Даня Комков — самый скандальный член жюри. Комков в жёсткой форме отправлял участников домой, а особо впечатлительных доводил до слез. В интервью изданию Super исполнительный продюсер Hype Camp Даниил Комков ответил хейтерам, а также объяснил свою чрезмерную жесткость. Интервью опубликовано на YouTube-канале издания Super.

Даниил Комков, фото: соцсети

— Это мой замок, это мои правила, и все по ним играют. Мой образ — отчасти жизненный. Зачем на шоу дети? Во-первых, это действительно может травмировать их психику. Во-вторых, если они ничего из себя не представляют, на фига они нам на шоу?! Зачем нам блеющее стадо? Да, я жёстко разговаривал с детьми, но я ни одного ребёнка не послал матом, — рассказал судья Hype Camp Даниил Комков.

Также в интервью изданию Super Комков ответил Николаю Соболеву, который записал разгромный обзор на шоу.