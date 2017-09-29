Госдума может рассмотреть проект бюджета на 2018 год уже в октябре

Главный финансовый документ страны в последний раз вносится в парламент в печатном виде. Начиная со следующего года депутаты будут получать его в электронном виде.

Депутаты Госдумы могут приступить к рассмотрению проекта федерального бюджета на 2018–2020 годы уже 27 октября. Эти данные следуют из электронной базы документов нижней палаты парламента.

Отметим, главный финансовый документ был внесён на рассмотрение Госдумы сегодня, 29 сентября.

— Мы получили проект бюджета от Правительства РФ и приступаем к его обсуждению. В рамках обсуждения бюджета нам, конечно, очень важен разговор с министром финансов России и заместителем Правительства РФ по вопросу межбюджетных отношений, — прокомментировал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.