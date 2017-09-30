Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 сентября 2017, 11:20

СМИ: "Бавария" нашла замену Анчелотти

Фото: &copy; wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

По информации Bild, новым главным тренером мюнхенцев станет 41-летний Томас Тухель.

Немецкие журналисты сообщают, что в скором времени "Бавария" официально объявит о назначении на вакантный пост рулевого команды. Тухель уже вылетел в Мюнхен и в ближайшие часы подпишет согрешение с командой.

Ранее Лайф сообщал, что предыдущий наставник мюнхецчев — итальянец Карло Анчелотти после полутора года работы с мюнхенским клубом был уволен с руководящего поста. Причина отставники — неудовлетворительные результаты "Баварии", в частности разгромный проигрыш ПСЖ в Лиге Чемпионов (0:3).

Напомним, последним местом работы Тухель стала дортмундская "Боруссия", которую он покинул по окончании прошлого сезона.

BannerImage
Иван Линник
  • Новости
  • Бавария
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar