СМИ: "Бавария" нашла замену Анчелотти
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По информации Bild, новым главным тренером мюнхенцев станет 41-летний Томас Тухель.
Немецкие журналисты сообщают, что в скором времени "Бавария" официально объявит о назначении на вакантный пост рулевого команды. Тухель уже вылетел в Мюнхен и в ближайшие часы подпишет согрешение с командой.
Ранее Лайф сообщал, что предыдущий наставник мюнхецчев — итальянец Карло Анчелотти после полутора года работы с мюнхенским клубом был уволен с руководящего поста. Причина отставники — неудовлетворительные результаты "Баварии", в частности разгромный проигрыш ПСЖ в Лиге Чемпионов (0:3).
Напомним, последним местом работы Тухель стала дортмундская "Боруссия", которую он покинул по окончании прошлого сезона.