Правительство внесло законопроект о продлении заморозки накопительных пенсий

В 2016 году заморозка была продлена до 2019 года включительно. Новый документ был одобрен кабмином 18 сентября.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении заморозки формирования накопительных пенсий до 2020 года. Как сообщается на сайте кабмина, документ устанавливает обязанность в 2020 году учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

По словам авторов инициативы, данные предложения позволят уменьшить трансферт на обязательное пенсионное страхование в бюджет Пенсионного фонда в 2020 году на 551,3 миллиарда рублей.

Помимо этого, к 2020 году планируется рост среднегодовой страховой пенсии по старости до 14 872 рублей. Среднегодовой размер социальных пенсий составит 9658 рублей.