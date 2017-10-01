Генерал Голая Задница. История самого безумного психопата в мире

Оглавление Верховный жрец Генерал Голая Задница Встреча с Иисусом Переход на сторону света

Блайи родился в Либерии. Вообще, Африку трудно назвать райским местом на земле. Особенно учитывая её историю. Но Либерия явно выделялась в худшую сторону даже на общем африканском фоне, весьма печальном в массе своей.

Начиналось все очень перспективно. Американские аболиционисты (борцы против рабства) с начала XIX века занялись помощью свободным чернокожим и вольноотпущенникам в обретении новой родины. Их неожиданными союзниками в этом деле стали рабовладельцы.

Каждая сторона действовала со своими целями. Аболиционисты считали, что вернувшиеся в Африку американские чернокожие принесут на эти земли прогресс и цивилизацию и сделать это им будет проще, чем белым. К тому же многих смущал быстрый рост чернокожего населения Америки, что создавало угрозу для "белых" рабочих мест.

Рабовладельцы-южане поддерживали идею переселения, поскольку считали, что само по себе существование свободных чернокожих провоцирует рабов на бунты и неповиновение.

Были и те, кто просто считал, что чёрные никогда не смогут вписаться в белую американскую цивилизацию и лучше просто помочь им вернуться на родину, где они построят гармоничное общество.

Карта Либерии около 1830 года, Джозеф Дженкинс Робертс, первый президент Либерии, (слева направо) Сэмюэл Каньон Доу. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org Creative Commons

Так или иначе, но всеобщими усилиями было создано Американское колонизационное общество. Организация занялась сбором средств на обеспечение переселения свободных чернокожих в Африку и помощи им на новом месте. Чеки приходили от богатых бизнесменов, от разбогатевших мулатов, существенную сумму внесли Конгресс и правительства нескольких штатов. В 1820 году первый корабль отправился из Америки к берегам земли обетованной.

Поселенцы приобрели у местных африканских вождей прибрежную территорию за 50 долларов. Новую страну нарекли Либерия (от английского liberty — свобода). Первое время большую поддержку поселенцам оказывало Американское колонизационное общество, но затем они отправились в свободное плавание. Государственное устройство, конституция и даже флаг были скопированы с американских.

То, что эксперимент провалился, стало ясно очень скоро. Колонисты считали себя американцами и резко обособились от местного населения, сформировав небольшую и замкнутую элиту. При этом уклад общества полностью копировался с американского Юга, вплоть до нелепых деталей. "Американцы" считали себя белыми господами, а местных африканцев — неграми, которые должны на них работать.

Но если для американского плантатора раб был очень дорогой инвестицией (один раб стоил так дорого, что 2/3 южан не могли себе позволить приобрести его) и он волей-неволей вынужден был по возможности бережно обращаться с ним, то в Либерии такая проблема не стояла.

Либерийцы весьма активно продавали своих граждан на тяжёлые работы в соседних странах. Фактически это ничем не отличалось от рабства, с той лишь разницей, что в этих продажах рабочей силы участвовало само государство. В конце концов в 1930-х годах Лига Наций поставила вопрос о либерийской работорговле. Предлагалось даже отдать "не справившуюся с самостоятельностью" Либерию под международную опеку. Помогла дипломатическая помощь американцев.

К слову, в США хотя и поняли, что эксперимент полностью провалился, тем не менее не бросили Либерию и на протяжении долгих лет она существовала в основном за счёт американской помощи и кредитов.

Гегемония "американцев" завершилась в 1980 году, когда в результате военного переворота власть захватил Самуэль Доу — из местных. В 1989 году его сверг другой местный — Принц Джонсон. Доу пытали, кастрировали, отрезали ухо и заставили съесть, всё это записали на камеру и разослали всем мировым информагентствам. С этого момента страна окончательно погрузилась в хаос гражданской войны.

Верховный жрец

Джошуа Блайи происходил из племени кран — того же, к которому относился Доу. После того как ему удалось захватить власть, на смену диктатуре "американцев" пришла этническая диктатура племени кран. Только выходцы из этого племени могли занимать крупные руководящие посты и входить в окружение президента.

В этом племени хотя и знали о христианстве, а кое-кто формально придерживался его, гораздо популярнее были старые языческие верования. Ритуальные жертвоприношения, жестокие обряды инициации, жрецы-шаманы и тайные мужские союзы — всё это имелось в быте племени. Вождь племени избирался просто: все претенденты на лидерство время от времени собирались на кровавую битву. Тот, кто оставался последним живым или стоявшим на ногах, и становился новым вождём. До следующих "выборов".

По словам Блайи, его с детства готовили к жреческой должности и его воспитанием занимались жрецы, а не родители. Когда ему исполнилось 11 лет, он принял участие в трёхдневном обряде инициации племенного жреца и совершил первое человеческое жертвоприношение. В роли жертвы была маленькая девочка, которую он убил и съёл её сердце. В последующие три дня ритуала он питался телом жертвы.

Итогом этой инициации стало видение. Ему явилось некое божество Ньянбе-а-ве, которое сказало, что ему предначертано стать величайшим воином, но достичь этого он сможет, только если будет регулярно совершать человеческие жертвоприношения и поедать человеческую плоть.

Через несколько лет Блайи стал главным жрецом племени кран. Президент Доу, будучи выходцем из этого небольшого племени, автоматически попадал под "юрисдикцию" племенного жреца. Это и определило достаточно высокий статус Блайи. В некоторых публикациях указывается, что он играл роль духовного советника президента. Это вполне возможно. Как уже говорилось, племя не очень большое, а в политике Доу опирался исключительно на своих.

Стоит отметить, что в Африке чрезвычайно распространена вера в магию и колдовство. По этой причине многие местные лидеры окружают себя штатом колдунов и сознательно распускают слухи о собственных магических способностях. Мало кому приходит в голову оспаривать могущество колдунов и перечить им. Так что статус Блайи был очень высоким.

Генерал Голая Задница

В 1989 году началась гражданская война между президентом Доу и его бывшим соратником Тейлором, с которым они разругались. После убийства Доу война перешла в формат всех против всех. Нетрудно было предсказать такой исход, учитывая местные нравы. Бесчисленные полевые командиры покидали отряды и создавали свои собственные. Мирное население уничтожалось в промышленных масштабах всеми участниками конфликта. В повстанческих отрядах легко было встретить 12–15-летних подростков.

Но даже на фоне этой вакханалии Блайи сумел выделиться. Очень скоро он прославился как генерал Голая Задница, а его отряд — как Голозадая бригада. Дело в том, что в атаку они ходили исключительно голыми. Единственное исключение — ботинки. Поскольку босиком в джунглях слишком уж неудобно воевать.

Нагота была нужна, чтобы защищаться от пуль. Блайи объяснял солдатам, что благодаря жертвоприношениям они становятся неуязвимыми для врага. Но только в том случае, если сражаются без одежды. По всей видимости, если пуля всё же сражала кого-то из бойцов, это объяснялось тем, что тот был недостаточно усерден во время ритуалов.

Генерал Голая Задница во время сражения. Фото: © plus.google.com/ alex croia

Перед боем Блайи и его бойцы обязательно приносили в жертву ребёнка. После этого сам генерал съедал его сердце, а остальным бойцам доставались только маленькие кусочки. Распорядок бригады перед боем выглядел так: алкоголь или кокаин (что реже), затем ритуальное жертвоприношение с выпиванием крови жертвы и поеданием тела. Затем они раздевались, надевали ботинки и парики самых странных расцветок (видимо, чтобы дополнительно впечатлить врага) и шли в атаку. Атака была вовсе не обязательно связана с боевыми действиями против вооружённого противника. Голозадая бригада просто убивала всех, кого встречала. После боя бойцы расслаблялись тем, что играли в футбол головами убитых. Иногда бойцы Блайи не раздевались, а шли в бой в женских платьях.

Боевики Блайи воевали на стороне генерала Рузвельта Джонсона, который объединял под своим началом отряды, сформированные из племён кран. Все они воевали за Объединённое освободительное движение Либерии за демократию (УЛИМО), которое состояло из сторонников свергнутого и убитого президента Доу.

Значительную часть боевиков Блайи составляли подростки. Впрочем, это было распространённым явлением у всех сторон конфликта, которые активно привлекали детей и подростков к боевым действиям. Самые юные боевики Блайи были не старше девяти лет.

Все полевые командиры старались установить контроль над нелегальной добычей алмазов. Блайи свои алмазы обменивал на оружие и кокаин, из которого готовил кашу своим бойцам.

Блайи уверял, что благодаря жертвоприношениям он обладал особой магической силой, которая помогала ему в бою. Кроме того, Ньянбе-а-ве регулярно навещал его. Он не забыл про своего жреца и частенько приходил напомнить о необходимости жертвоприношений и о том, что он особенно ценит детскую кровь. В общей сложности, по словам самого Голозадого Генерала, его отряд убил за семь лет войны около 20 тысяч человек. Но точно он не считал.

Тем не менее магические способности Блайи не позволили стороне, на которой он сражался, одержать в войне победу. Либерию взял под контроль их противник — Чарльз Тейлор, а Блайи вынужден был бежать в Гану, где скрывался от мести со стороны родственников убитых.

Встреча с Иисусом

После ряда военных неудач Блайи, кажется, и сам засомневался в своих магических способностях. В этот период он попал под влияние местных христиан-протестантов. Они уверяли, что общались с Богом и Он утверждал, что если Блайи выдержит строгий 54-дневный пост, то на него снизойдёт озарение.

После поста Блайи внезапно встретил Иисуса. По его словам, он спустился к нему в облаке света. Впрочем, в другой раз он рассказывал, что встретил Иисуса после очередного жертвоприношения и тот начал его стыдить.

Фото: © REUTERS/Thierry Gouegnon

Так или иначе, но Иисус посетовал, что Блайи служит дьяволу и занимается очень плохими вещами. Он пригрозил ему, что если тот и дальше продолжит идти по этому пути, то скоро умрёт. Голозадый Генерал умирать не хотел, и вдруг к нему пришло озарение: все эти годы он служил не кому-нибудь, а дьяволу. Это именно он с 11 лет являлся к нему в обличье Ньянбе-а-ве и требовал кровавых жертвоприношений.

Переход на сторону света

Блайи решил отказаться от своей магической силы и посвятить свою жизнь служению Богу. Он стал пастором основанной им Церкви евангельского служения до конца света. Правда, до 2008 года он опасался возвращаться в родную Либерию, чтобы не стать жертвой мести со стороны родственников убитых.

После возвращения он громогласно заявил о своей ответственности за гибель 20 тысяч человек и готовности предстать перед трибуналом. Однако многие в Либерии восприняли его слова со скепсисом.

Евангелист и бывший генерал Джошуа Мильтон Блайи проповедует в церкви в своём родном городе Гранд-Геде, Либерия. 2016 год. Фото: © REUTERS/Thierry Gouegnon

Блайи с удовольствием общается с прессой и даже частично признаёт свою ответственность за убийства. Но всё равно считает, что главным виновником был Дьявол. Это ведь он регулярно навещал его с 11 лет и заставлял совершать жертвоприношения, обещая ему магическую силу.