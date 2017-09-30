"Халл" забил 6 голов "Бирмингему" и прервал пятиматчевую серию без побед

Сегодня впервые более чем за месяц Слуцкому и его английской команде удалось порадовать своих болельщиков. На арене "Кингстон коммуникейшн" "Халл Сити" вколотили аж шесть мячей соперникам из Бирмингема. При этом гости смогли ответить лишь однажды и то на добавленной минуте последнего тайма.