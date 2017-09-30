"Халл" забил 6 голов "Бирмингему" и прервал пятиматчевую серию без побед
Фото: © Twitter/HullCity
В матче 11-го тура Чемпионшипа команда 46-летнего российского тренера Леонида Слуцкого на домашнем стадионе одержала сверхубедительную победу над клубом из Бирмингема — 6:1.
Сегодня впервые более чем за месяц Слуцкому и его английской команде удалось порадовать своих болельщиков. На арене "Кингстон коммуникейшн" "Халл Сити" вколотили аж шесть мячей соперникам из Бирмингема. При этом гости смогли ответить лишь однажды и то на добавленной минуте последнего тайма.
Отметим, ранее "Халл Сити" побеждал шесть туров назад — 25 сентября дома футболисты Слуцкого крупно переиграли "Болтон" (4:0).
Чемпионшип. 11-й тур
"Халл Сити" — "Бирмингем Сити" — 6:0 (3:0)
Голы: Кэмпбелл, 7 (1:0). Мейлер, 11 (2:0). Боуэн, 26 (3:0). Гросицкий, 72 (4:0). Хенриксен, 76 (5:0). Ларсон, 87.