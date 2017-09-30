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Регион
Опубликовано 30 сентября 2017, 17:20

Конфликт исчерпан? Кавани уступил Неймару право бить пенальти

Фото: &copy; Соцсети

Фото: © Соцсети

В матче 8-го тура чемпионата Франции ПСЖ — "Бордо" (6:2) бразильский форвард парижан реализовал одиннадцатиметровый и оформил дубль.

Пенальти в ворота "Бордо" был назначен на 40-й минуте матча. К тому моменту и Неймар, и Эдинсон Кавани уже забили по голу, так что шансы на дубль и у бразильца, и у уругвайца были равные.

Однако в этот раз без происшествий к точке пошёл Неймар. Поразив ворота "Бордо", он первым делом отправился к Кавани и обнял одноклубника.

Матч ПСЖ и "Бордо" завершился разгромной победой парижан. Усилиями Неймара, Кавани, Тома Мёнье, Юлиана Дракслера и Килиана Мбаппе хозяевам удалось забить шесть мячей. Жирондинцы ответили дважды, голы на счету Юнуса Санкаре и Малкома.

Напомним, в матче 6-го тура Лиги 1 ПСЖ — "Лион" (2:0) Неймар и Кавани с трудом поделили мяч прямо во время игры. Оба футболиста хотели реализовать пенальти в ворота соперника.

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Иван Линник
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