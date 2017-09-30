Конфликт исчерпан? Кавани уступил Неймару право бить пенальти

В матче 8-го тура чемпионата Франции ПСЖ — "Бордо" (6:2) бразильский форвард парижан реализовал одиннадцатиметровый и оформил дубль.

Пенальти в ворота "Бордо" был назначен на 40-й минуте матча. К тому моменту и Неймар, и Эдинсон Кавани уже забили по голу, так что шансы на дубль и у бразильца, и у уругвайца были равные.

Однако в этот раз без происшествий к точке пошёл Неймар. Поразив ворота "Бордо", он первым делом отправился к Кавани и обнял одноклубника.

No PSG penalty drama this time!



Neymar gets Cavani's blessing to take it and boy does he take it well watch the Brazilian's eyes pic.twitter.com/gzJAnyBh2u — Goal (@goal) 30 сентября 2017 г.

Матч ПСЖ и "Бордо" завершился разгромной победой парижан. Усилиями Неймара, Кавани, Тома Мёнье, Юлиана Дракслера и Килиана Мбаппе хозяевам удалось забить шесть мячей. Жирондинцы ответили дважды, голы на счету Юнуса Санкаре и Малкома.