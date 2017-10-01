Полиция шведского Гётеборга задержала 60 участников марша неонацистов
Момент задержания одного из участников акции. Фото: © Aftonbladet/Anders Deros
В Гётеборге сотрудники местной полиции задержали несколько десятков участников неонацистского движения "Северное движение сопротивления" во время организованного ими шествия. О произошедшем сообщает издание Aftonbladet.
Беспорядки возникли в тот момент, когда неонацисты попытались отклониться от согласованного с властями маршрута. Кроме того, произошло несколько крупных стычек между участниками шествия и их идейными противниками.
Сообщается, что при попытке нормализовать ситуацию пострадал один полицейский, а также неназываемое гражданское лицо.