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Регион
Опубликовано 1 октября 2017, 02:43

Полиция шведского Гётеборга задержала 60 участников марша неонацистов

Момент задержания одного из участников акции. Фото: &copy; Aftonbladet/Anders Deros

Момент задержания одного из участников акции. Фото: © Aftonbladet/Anders Deros

В Гётеборге сотрудники местной полиции задержали несколько десятков участников неонацистского движения "Северное движение сопротивления" во время организованного ими шествия. О произошедшем сообщает издание Aftonbladet.

Беспорядки возникли в тот момент, когда неонацисты попытались отклониться от согласованного с властями маршрута. Кроме того, произошло несколько крупных стычек между участниками шествия и их идейными противниками.

Сообщается, что при попытке нормализовать ситуацию пострадал один полицейский, а также неназываемое гражданское лицо.

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Анатолий Кривцов
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