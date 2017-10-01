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Регион
Опубликовано 1 октября 2017, 05:45

В нигерийском штате Борно из-за убийств учителей закрылась половина школ

Фото: &copy; UNICEF

Фото: © UNICEF

Начиная с 2009 года членами группировки "Боко харам" были убиты три тысячи педагогов.

В штате Борно на северо-востоке Нигерии из-за бесчинств группировки "Боко харам"* закрыто более половины школ. Об этом сообщают в Детском фонде ООН.

За последние восемь лет в штате Борно были убиты три тысячи учителей. Ещё 19 тысячам пришлось покинуть свои дома, спасаясь от волны насилия. Почти полторы тысячи учебных заведений были разрушены в ходе боевых действий.

В Детском фонде ООН подчёркивают, что три миллиона детей не ходят в школу и нуждаются в поддержке для того, чтобы получить образование.

Ранее Лайф сообщал о массовой резне, устроенной членами "Боко харам", в результате которой погибло 18 мирных жителей.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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Роман Босиков
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