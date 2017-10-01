КНДР — прародитель нового "ядерного клуба"

В мире существует не так уж и много официально признанных ядерных держав. Во-первых — США, затем — Россия, после — Китай, Франция, Великобритания, Индия и Пакистан. Явочным порядком, то есть поставив всех перед фактом, в этом году в "ядерный клуб" вступила Корейская Народно-Демократическая Республика. Первые испытания ядерного оружия были проведены ещё в 2006 году, но эффективные средства доставки всему миру продемонстрировали лишь теперь.

Голда Меир Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим

Помимо уже упомянутых стран в клубе неофициально присутствует ещё и Израиль. Документальных подтверждений тому, что у еврейского государства существует ядерное оружие, нет, однако ещё Голда Меир — премьер-министр Израиля — в своё время заявила: "Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим".

Примечательно, что на Израиль при этом за вход в "ядерный клуб" без стука никто никаких санкций не накладывал. Впрочем, двойные стандарты для наших уважаемых западных партнёров уже настолько привычны, что придавать значения этому факту не стоит. Гораздо интереснее сосредоточиться на том, как Северная Корея доказала так называемым странам-изгоям, что существует способ избавиться от давления США. И пример Северной Кореи может оказаться заразительным.

Относительно недавно на мировой политической карте существовало такое государство, как Ливия. Его, однако, достаточно быстро уничтожила западная коалиция, якобы за нарушения прав человека. В настоящее время территория Ливии контролируется различными шейхами, террористами и племенами, а через Ливию потоки африканских беженцев переправляются в Европу. Таким образом Муаммар Каддафи, зверски убитый террористами под радостные возгласы Хиллари Клинтон, расплатился за попытку договориться с Западом путём отказа от собственной ядерной программы.

Муаммар Каддафи. Фото: © РИА Новости / Александр Прокопенко

Именно его пример подстегнул корейских учёных к максимально быстрой разработке ядерного вооружения. Сейчас корейцы не только запускают ракеты над Японией, но и заявляют о начале создания собственной субмарины, которая будет оснащена баллистическими ракетами. Разработки подлодки, способной нести баллистические ракеты, начались в КНДР ещё в 2015 году, однако пока о существовании рабочего образца одного из самых эффективных носителей ядерного оружия ничего не известно.

Сейчас с большой долей вероятности можно утверждать, что у Северной Кореи есть: 1) межконтинентальные ракеты, способные нести ядерный заряд ("Хвасон-12" и испытывающийся "Хвасон-14"); 2) водородная бомба, испытания которой проведены совсем недавно.

Этих двух факторов сдерживания оказалось достаточно, чтобы как минимум Южная Корея отказалась от практики размещения огромных акустических систем на границах с Северной Кореей, с помощью которых на пограничников КНДР оказывалось психологическое давление. Более того, совместные учения США и Южной Кореи, ранее отличавшиеся большой помпой и всегда вызывавшие истерические заявления со стороны КНДР, в 2017 году практически сошли на нет. То есть США всё ещё проводят учения с южанами, однако теперь не с целью запугать КНДР, а с целью успокоить союзников, подтверждая, что их, если что, всё-таки защитят.

Ким Чен Ын осматривает ракету Hwasong-14. Фото: © KCNA/via REUTERS

В настоящее время противостояние КНДР и США из военной плоскости, то есть из регулярных рейдов США к берегам и границам Северной Кореи, перешло в дипломатическую плоскость. Дональд Трамп называет Ким Чен Ына человеком-ракетой и регулярно рассказывает об абсолютном военном превосходстве США над КНДР, а в КНДР в ответ называют его сумасшедшим стариком и продолжают испытания всё новых и новых баллистических ракет, способных в настоящее время не только со стопроцентной гарантией достичь территории Южной Кореи и военных баз США в Японии, но и главной военной базы США в Тихом океане — острова Гуам, а также материковой части США, пока, впрочем, лишь Аляски, где большая часть населения сконцентрирована в столице штата — Анкоридже — и составляет всего около 300 тысяч человек.

Да, и в России, и в Китае регулярно выступают с заявлениями, осуждающими действия КНДР. Однако и мы, и китайцы мотивацию КНДР понимаем и принимаем, поэтому дальше заявлений дело не идёт. Тогда как США и другие партнёры американцев по НАТО вводят всё новые и новые санкции против КНДР, эффект от которых, однако, с каждым годом становится всё меньшим.

КНДР на собственном примере доказала другим странам, испытывающим давление со стороны США, что единственный надёжный способ обезопасить себя от интервенции — обрести собственные ядерные силы, гарантирующие нанесение неприемлемого урона агрессору. Сейчас на КНДР пристально смотрят в Иране.

В США поспешили заявить, что собираются в одностороннем порядке нарушить договорённости с Ираном, касающиеся его ядерной программы. При этом многие иранские ракеты, пока ещё не имеющие ядерного заряда, фактически являются производными именно от северокорейских, в частности от ракеты средней дальности "Шахаб-3", или представляют из себя доработанные ракеты "Нодон" из КНДР. Таким образом, Иран, не имеющий возможности эффективно противостоять США в воздухе, будет вынужден задуматься над тем, чтобы нанести непоправимый ущерб союзникам США в регионе — в первую очередь Израилю и странам Аравийского полуострова, а затем так же, как и Северная Корея, обеспечить себя средствами доставки ядерных зарядов прямо на территорию США.

Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Joshua Roberts

США, постоянно провоцируя КНДР, уничтожив Ливию и угрожая Ирану, а также другим недостаточно "демократическим" странам, фактически доказали, что единственная возможность обезопасить себя от вторжения — вступить в новый "ядерный клуб", не спрашивая ни у кого разрешения и руководствуясь примером КНДР.