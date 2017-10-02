Московские "золотые туалеты" заменят моделями нового образца

Новые туалеты подключены к электричеству, оборудованы системой отопления и сушилкой для рук.

Власти столицы разработали новый облик для передвижных туалетов. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на Москомархитектуру.

Согласно документу, модель нового образца будет занимать почти 10 кв. м, а общая площадь внутренних помещений составит 7,5 кв. м. Строение будет состоять из двух кабинок и технического помещения в задней части.

Отметим, что в каждой кабинке будут размещаться раковина и сушилка для рук. Внешне передвижные туалетные модули будут напоминать знаменитые "золотые туалеты", для которых подобрана другая цветовая гамма. Кроме того, у новых клозетов не будет терминала оплаты. Что теоретически снижает риск повреждения кабины из-за вандальных действий.