Sony показала кредитную карту PlayStation

Её владельцы будут получать бонусы при покупке игр в PlayStation Store и продукции японской компании.

При оформлении кредитной карты клиент получит код на 50 долларов в цифровом магазине Sony. Также владельцы карты получают бонусы по программе Sony Rewards каждый раз, когда совершают покупки по карте.