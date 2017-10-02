Sony показала кредитную карту PlayStation
Её владельцы будут получать бонусы при покупке игр в PlayStation Store и продукции японской компании.
Компания Sony совместно с американским банковским холдингом Capital One выпустила кредитную карту PlayStation. Владельцы карт получат бонусы в PlayStation Store.
У Sony появилась собственная кредитная карта
При оформлении кредитной карты клиент получит код на 50 долларов в цифровом магазине Sony. Также владельцы карты получают бонусы по программе Sony Rewards каждый раз, когда совершают покупки по карте.
При оплате сервисов PlayStation Music, Vue и Now на карту возвращается 10% потраченных средств.