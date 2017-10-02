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Опубликовано 2 октября 2017, 11:29

Sony показала кредитную карту PlayStation

Фото &copy; Flickr/sean mason

Фото © Flickr/sean mason

Её владельцы будут получать бонусы при покупке игр в PlayStation Store и продукции японской компании.

Компания Sony совместно с американским банковским холдингом Capital One выпустила кредитную карту PlayStation. Владельцы карт получат бонусы в PlayStation Store.

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У Sony появилась собственная кредитная карта

Фото © Flickr/sean mason

При оформлении кредитной карты клиент получит код на 50 долларов в цифровом магазине Sony. Также владельцы карты получают бонусы по программе Sony Rewards каждый раз, когда совершают покупки по карте.

При оплате сервисов PlayStation Music, Vue и Now на карту возвращается 10% потраченных средств.

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Сергей Сурепин
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