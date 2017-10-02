Хакеры взломали GTA V для PS4
Фото © Rockstar Games
Команда Knights of the Fallen опубликовала в Сети взломанный образ игры трёхлетней давности.
Хакеры выпустили взломанные версии Grand Theft Auto V и Far Cry 4 для PlayStation 4. Воспользоваться ими можно только с помощью прошивки 1.76 — она вышла для консоли 20 августа 2014 года.
Хакерам удалось взломать GTA V для PS4
Фото © Rockstar Games
Сейчас хакеры работают с более свежими прошивками. В Sony взлом не прокомментировали.
Grand Theft Auto V и Far Cry 4 вышли на PS4 в 2014 году.