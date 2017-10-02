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Опубликовано 2 октября 2017, 12:02

Хакеры взломали GTA V для PS4

Фото &copy; Rockstar Games

Фото © Rockstar Games

Команда Knights of the Fallen опубликовала в Сети взломанный образ игры трёхлетней давности.

Хакеры выпустили взломанные версии Grand Theft Auto V и Far Cry 4 для PlayStation 4. Воспользоваться ими можно только с помощью прошивки 1.76 — она вышла для консоли 20 августа 2014 года.

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Хакерам удалось взломать GTA V для PS4

Фото © Rockstar Games

Сейчас хакеры работают с более свежими прошивками. В Sony взлом не прокомментировали.

Grand Theft Auto V и Far Cry 4 вышли на PS4 в 2014 году.

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Сергей Сурепин
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