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Опубликовано 2 октября 2017, 12:31

Forza Motorsport 7 критикуют за систему микроплатежей

Журналист Ars Technica назвал используемую модель "плати для того, чтобы зарабатывать".

Фото &copy; Microsoft Studios

Фото © Microsoft Studios

Редактор издания издания Ars Technica Сэм Мошкович поиграл в Forza Motorsport 7 и обратил внимание на систему микроплатежей. По мнению журналиста, система изменила общий подход к заработку внутриигровой валюты.

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У Forza Motorsport 7 есть минус — система микроплатежей

Фото © Microsoft Studios

С помощью монет CR игроки покупают кейсы, в них находятся автомобили, визуальные элементы и другие предметы. В студии Turn 10 сообщили, что монеты можно будет покупать за реальные деньги. Журналист подчеркнул, что с помощью модификаторов игроки могут изменять правила новых гонок. Это позволит зарабатывать больше монет CR.

Forza Motorsport 7 выйдет 3 октября на ПК и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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