Forza Motorsport 7 критикуют за систему микроплатежей
Журналист Ars Technica назвал используемую модель "плати для того, чтобы зарабатывать".
Фото © Microsoft Studios
Редактор издания издания Ars Technica Сэм Мошкович поиграл в Forza Motorsport 7 и обратил внимание на систему микроплатежей. По мнению журналиста, система изменила общий подход к заработку внутриигровой валюты.
У Forza Motorsport 7 есть минус — система микроплатежей
Фото © Microsoft Studios
С помощью монет CR игроки покупают кейсы, в них находятся автомобили, визуальные элементы и другие предметы. В студии Turn 10 сообщили, что монеты можно будет покупать за реальные деньги. Журналист подчеркнул, что с помощью модификаторов игроки могут изменять правила новых гонок. Это позволит зарабатывать больше монет CR.
Forza Motorsport 7 выйдет 3 октября на ПК и Xbox One.