Forza Motorsport 7 критикуют за систему микроплатежей

Редактор издания издания Ars Technica Сэм Мошкович поиграл в Forza Motorsport 7 и обратил внимание на систему микроплатежей. По мнению журналиста, система изменила общий подход к заработку внутриигровой валюты.

С помощью монет CR игроки покупают кейсы, в них находятся автомобили, визуальные элементы и другие предметы. В студии Turn 10 сообщили, что монеты можно будет покупать за реальные деньги. Журналист подчеркнул, что с помощью модификаторов игроки могут изменять правила новых гонок. Это позволит зарабатывать больше монет CR.