В обновлении Xbox One обнаружили возможность дарить подарки

Функция покупки игр в подарок появилась в альфа-версии обновления цифрового магазина Xbox Live.

Пользователь Reddit под псевдонимом Liamcurtis1718 рассказал, что в обновлённом магазине Xbox Live появилась кнопка "Купить в подарок". Это позволит владельцам Xbox One покупать игры другим геймерам.

Xbox One получит возможность дарить игры Фото © Flickr/Major Nelson

Этот функционал пользователи ждали уже давно. По всей видимости, при следующем обновлении консоли компания Microsoft реализует эту идею.