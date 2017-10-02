В обновлении Xbox One обнаружили возможность дарить подарки
Функция покупки игр в подарок появилась в альфа-версии обновления цифрового магазина Xbox Live.
Пользователь Reddit под псевдонимом Liamcurtis1718 рассказал, что в обновлённом магазине Xbox Live появилась кнопка "Купить в подарок". Это позволит владельцам Xbox One покупать игры другим геймерам.
Xbox One получит возможность дарить игры
Этот функционал пользователи ждали уже давно. По всей видимости, при следующем обновлении консоли компания Microsoft реализует эту идею.
Ранее система покупки игр в подарок функционировала только на Nintendo Wii. Также подобная функция есть в Steam.