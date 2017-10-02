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Опубликовано 2 октября 2017, 12:58

В обновлении Xbox One обнаружили возможность дарить подарки

Фото &copy; Flickr/Major Nelson

Фото © Flickr/Major Nelson

Функция покупки игр в подарок появилась в альфа-версии обновления цифрового магазина Xbox Live.

Пользователь Reddit под псевдонимом Liamcurtis1718 рассказал, что в обновлённом магазине Xbox Live появилась кнопка "Купить в подарок". Это позволит владельцам Xbox One покупать игры другим геймерам.

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Xbox One получит возможность дарить игры

Фото © Flickr/Major Nelson

Этот функционал пользователи ждали уже давно. По всей видимости, при следующем обновлении консоли компания Microsoft реализует эту идею.

Ранее система покупки игр в подарок функционировала только на Nintendo Wii. Также подобная функция есть в Steam.

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Сергей Сурепин
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