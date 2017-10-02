Dishonored: Death of the Outsider прошли за рекордное время

Новое прохождение — уже второй мировой рекорд, установленный игроками за последние месяцы.

Пользователь из Дании под псевдонимом Bjurnie прошёл Dishonored: Death of the Outsider за девять с половиной минут. Это прохождение стало самым быстрым.

Геймер добился этого результата с 220-й попытки. Во время прохождения он использовал баг в игре.

9 минут — за столько прошли Dishonored: Death of the Outsider Фото © Bethesda Softworks