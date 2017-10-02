Dishonored: Death of the Outsider прошли за рекордное время
Фото © Bethesda Softworks
Новое прохождение — уже второй мировой рекорд, установленный игроками за последние месяцы.
Пользователь из Дании под псевдонимом Bjurnie прошёл Dishonored: Death of the Outsider за девять с половиной минут. Это прохождение стало самым быстрым.
Геймер добился этого результата с 220-й попытки. Во время прохождения он использовал баг в игре.
9 минут — за столько прошли Dishonored: Death of the Outsider
Фото © Bethesda Softworks
В июне этот же игрок прошёл Dishonored 2 за 23 минуты. Его рекорд ещё никто не побил.