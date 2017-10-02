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Опубликовано 2 октября 2017, 13:21

Dishonored: Death of the Outsider прошли за рекордное время

Фото &copy;&nbsp;Bethesda Softworks

Фото © Bethesda Softworks

Новое прохождение — уже второй мировой рекорд, установленный игроками за последние месяцы.

Пользователь из Дании под псевдонимом Bjurnie прошёл Dishonored: Death of the Outsider за девять с половиной минут. Это прохождение стало самым быстрым.

Геймер добился этого результата с 220-й попытки. Во время прохождения он использовал баг в игре.

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9 минут — за столько прошли Dishonored: Death of the Outsider

Фото © Bethesda Softworks

В июне этот же игрок прошёл Dishonored 2 за 23 минуты. Его рекорд ещё никто не побил.

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Сергей Сурепин
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