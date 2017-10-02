В Госдуме сравнили ситуацию в Каталонии с "лакмусовой бумажкой" для Евросоюза

Парламентарии предлагают последить за тем, согласится ли Брюссель с правом нации на самоопределение, как это было с Косово, или продолжит отстаивать принцип территориальной целостности, как это было в случае с другими народами и странами.

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о важности событий в Каталонии, в том числе в разрезе проверки Брюсселя на проявление двойных стандартов. Об этом он заявил на брифинге в парламенте в понедельник, 2 октября.

— Реакция Евросоюза, куда намерены обратиться каталонцы в связи с нарушением прав человека во время проведения референдума, станет "лакмусовой бумажкой" на проявление двойных стандартов: согласится ли Брюссель с правом наций на самоопределение, как это было выгодно с Косово, или продолжит отстаивать принцип территориальной целостности, как мы это видели в случаях с другими народами, когда политические векторы были разнонаправленны по отношению к общей линии Запада, — прокомментировал Слуцкий.

По словам парламентария, в своё время Россия предупреждала Брюссель, что, признавая Косово, страны Европы открывают "ящик Пандоры", который грозит обернуться "цепной реакцией" для других европейских народов. Однако позиция нашей страны услышана не была.

По последним данным, подавляющее большинство — 90,09% — участников референдума о независимости Каталонии выступили за отделение региона от Испании и образование самостоятельного государства.