Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за "внутренний таймер"

Самую престижную для учёных премию в этом году дали за открытие гена, чья активность зависит от времени суток.

В Стокгольме прошла церемония объявления лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Лауреатами стали Джеффри Холл (Jeffrey C. Hall), Майкл Розбаш (Michael Rosbash) и Майкл Янг (Michael W. Young). Эти учёные исследовали так называемые циркадные ритмы — изменения активности клеток, тканей и органов с периодом в одни сутки. Они обнаружили ген period, руководящий циркадными ритмами, у плодовой мушки дрозофилы — одного из самых популярных объектов биологических исследований.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young. pic.twitter.com/lbwrastcDN — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2017

Нобелевская премия по физиологии и медицине — высшая награда за научные достижения в области физиологии и медицины — ежегодно присуждается Шведской королевской академией наук в Стокгольме. Она была учреждена в соответствии с завещанием, написанным в 1895 году шведским химиком Альфредом Нобелем.

Лауреаты избираются большинством голосов комитета из 50 человек непосредственно перед церемонией объявления. Каждый лауреат получает медаль, диплом и денежное вознаграждение. Его сумма меняется от года к году и в 2017-м составляет 1 миллион 118 тысяч долларов. Медали и денежные призы лауреатам традиционно вручат на ежегодной церемонии в Стокгольме 10 декабря — в годовщину смерти Нобеля.