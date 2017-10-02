Вакцинацию проводили на Восточном экономическом форуме. Прививки там получили больше ста человек.

Один министр, два руководителя федеральных агентств и один замруководителя федеральной службы получили прививки от гриппа. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

— Роспотребнадзор привил от гриппа министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, — сказано в сообщении ведомства, — а также заместителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Андрея Приданкина.

В пресс-службе уточнили, что вакцинацию провели на Восточном экономическом форуме, который проходил во Владивостоке. Медики приняли больше ста человек.