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Опубликовано 2 октября 2017, 14:54

Sony анонсировала новую модель PlayStation VR

Фото &copy;&nbsp;Flickr/Dark Dwarf

Фото © Flickr/Dark Dwarf

Шлем виртуальной реальности PlayStation VR получит обновлённую версию уже в этом году.

Sony Interactive Entertainment Japan Asia сообщила о скором выходе новой модели PlayStation VR, получившей номер CUH-ZVR2. Обновлённый шлем виртуальной реальности будет более комфортным для использования, чем его предшественник.

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Sony анонсировала новую модель PlayStation VR

Фото © Flickr/Dark Dwarf

Новая модель получит дополнительный разъём для наушников на задней части шлема. При использовании гарнитуры из комплекта пользователь сможет целиком спрятать провода в ободке PlayStation VR. Также кабель, соединяющий процессорный блок с самим шлемом, был переделан и теперь занимает гораздо меньше места. Таким образом, PlayStation удалось сделать PS VR более компактным и удобным устройством.

Продажи обновлённого PlayStation VR в Японии начнутся уже 14 октября, западная дата релиза пока не уточняется.

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Станислав Погорский
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