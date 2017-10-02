Sony анонсировала новую модель PlayStation VR

Шлем виртуальной реальности PlayStation VR получит обновлённую версию уже в этом году.

Sony Interactive Entertainment Japan Asia сообщила о скором выходе новой модели PlayStation VR, получившей номер CUH-ZVR2. Обновлённый шлем виртуальной реальности будет более комфортным для использования, чем его предшественник.

Новая модель получит дополнительный разъём для наушников на задней части шлема. При использовании гарнитуры из комплекта пользователь сможет целиком спрятать провода в ободке PlayStation VR. Также кабель, соединяющий процессорный блок с самим шлемом, был переделан и теперь занимает гораздо меньше места. Таким образом, PlayStation удалось сделать PS VR более компактным и удобным устройством.

Продажи обновлённого PlayStation VR в Японии начнутся уже 14 октября, западная дата релиза пока не уточняется.