"Несчастные террористы", или Как фильм "Заложники" обелил мажоров

Оглавление Завязка "Летим в Турцию!" Что было в кабине и в салоне На земле Освобождение Суд Кто угнал самолёт

В конце сентября в российский прокат вышел фильм Резо Гигинеишвили "Заложники". "Подлинная история о событиях 1983 года, когда шесть парней и одна девушка пытались угнать самолёт с целью побега из СССР", — анонсировали авторы. Только террористы какие-то добрые и даже скромные вышли. Какие явные несоответствия есть в картине и как убийц выставили "заложниками Совка".

Завязка

Эта история вошла в учебные пособия для экипажей воздушных судов. Семеро террористов 18 ноября 1983 года попытались угнать самолёт Ту-134.

Тинатин Петвиашвили и Гега Кобахидзе. Фото © "Спецназ России"

Свой план террористы готовили не один день. 16 ноября 1983 года в Тбилиси отмечали свадьбу так, что гулял весь город. Ещё бы, золотая молодёжь женится! Студентка третьего курса Академии художеств, 19-летняя Тинатин Петвиашвили, выходила замуж за 21-летнего Гегу Кобахидзе, сына режиссёра Михаила Кобахидзе. Молодой человек был актёром студии "Грузия-фильм". Сама же невеста — родственница секретаря ЦК Компартии Грузии.

Они должны были после этого отправиться в свадебное путешествие. Чтобы чадам не было скучно, родители их друзей также "скинулись на билеты".

На свадьбу "золотые дети" пригласили даже сотрудницу вип-зала Тбилисского аэропорта. Она должна была 18 ноября пронести чемодан с гранатами и оружием. Правда, женщина ни о чём не догадывалась и была уверена, что в саквояже платья новоиспечённой жены, а также алкоголь, с которым на борт бы не пустили.

Кадр фильма "Заложники"/ © Кинопоиск

Что в фильме: Вместо развесёлой грузинской свадьбы показано "непраздничное настроение", а один из гостей говорит: "Ну что мы сидим все как на похоронах". Все герои переименованы. По какой причине это сделано в "подлинной истории о событиях 1983 года" — не сообщается.

"Летим в Турцию!"

Террористы планировали нападение крайне тщательно. По одной из версий, они даже выяснили, как должен действовать экипаж в случае нештатной ситуации, и имели на руках подробную схему "Як-40".

Позже следствие выяснило, что жених за несколько месяцев до свадьбы провёл всех на показ фильма "Набат", по сюжету которого двое террористов-молодожёнов угоняют самолёт в Турцию. А оружие им помогает пронести стюардесса, которая не знала, что именно находится "в том самом" чемодане.

Эту киноленту, по одной из версий, снимали в качестве учебного пособия для членов экипажа воздушного судна. В результате она стала "методичкой" для террористов. В широком доступе его к тому моменту не было, а вот сотруднику тбилисской киностудии не было проблемой достать ленту.

Они достали пистолеты, гранаты (им подсунули учебные, но нападавшие об этом не знали). В случае провала они не исключали, что взорвут лайнер с 57 пассажирами. Стрелять учились в загородном доме Кобахидзе.

Незадолго до отправления оказалось, что из-за малого числа пассажиров рейс объединили с ленинградским. То есть вместо одной посадки они совершат три (Батуми — Киев — Ленинград). А лайнер заменили на Ту-134.

Уже в пути выяснилось, что из-за сильного ветра посадку не допускают, а воздушное судно возвращается в Тбилиси. Вот тогда и началось нападение. Преступники приняли Алуда Соломония, начальника управления "Рустагаза", за сотрудника КГБ. Ему о голову разбили бутылку и выстрелили в ухо. Такие подозрения у преступников он вызвал тем, что... полетел в костюме.

— Летим в Турцию! — заорали нападавшие.

В ответ на предложение стюардессы сообщить об этом пилотам по внутренней связи они ударили её по голове, а саму трубку выдернули с проводами. Затем один из нападавших отправился к лётчикам. Пилоты открыли дверь в кабину только после того, как услышали условный звук (его террористы изучили заранее).

Кадр фильма "Заложники"/ © Кинопоиск

В фильме: Незадолго до свадьбы жених и невеста тренируются стрелять в лесу. Он забывает перезарядить пистолет и в целом ведёт себя с оружием крайне неуверенно, хотя к тому моменту, вероятно, нападавшие уже знали, как обращаться с оружием.

Что было в кабине и в салоне

Ворвавшись в кабину, нападавшие убили бортинженера и ранили штурмана-инспектора. Штурман стал стрелять в ответ, ликвидировав одного террориста и ранив ещё двоих. Экипаж вышвырнул ворвавшихся бандитов из кабины и заблокировал дверь. Командир корабля запросил посадку в Тбилиси и сообщил, что у них происходит на борту.

Террористов удалось вытеснить из кабины, но в салоне с ними были заперты десятки напуганных пассажиров. Сами бандиты тем временем приводили людей в ужас ещё больше.

— Кто-то из пассажиров обратился к ним с просьбой разрешить выйти в туалет, на что они ответили: "Всё равно все пассажиры скоро умрут, поэтому нечего стесняться, надобности можно справлять прямо на месте", — вспоминают очевидцы.

Один из угонщиков, Давид Микаберидзе, застрелился, поняв, что захват не удался. Фото © "Спецназ России"

Особое бешенство террористов вызвал плач напуганного полуторагодовалого мальчика.

— Пусть он замолчит, иначе мы отрежем ему уши и заставим тебя их съесть, — сказали они его матери.

Нападавшие не уставали повторять, что всех пассажиров ждёт только смерть, других вариантов не будет. Бандиты грозились каждые пять минут расстреливать по одному пассажиру.

— Когда самолёт приземлился, на моё сиденье сел Паата Ивериели. Я легла на пол. Он спросил: "Что, ранена? Покажи, где ранение, я сам врач". Осмотрев рану, он сказал: "Это тяжёлое ранение, ты, наверное, уже не выживешь. Если хочешь, я тебя пристрелю, чтоб не мучилась", — вспоминает одна из пассажирок.

Когда самолёт приземлился, террористы потребовали от всех, кто был в салоне, закрывать собой иллюминаторы. Так они обезопасили себя от расстрела воздушного судна.

Кадр фильма "Заложники"/ © Кинопоиск

Что в фильме: Молодые люди напуганы больше самих пассажиров. Никаких угроз расстрелом, взрывом самолёта. В какой-то момент начинает казаться, что террористы сами забыли, что у них оружие в руках.

На земле

Тем временем борт уже ждут в тбилисском аэропорту, объявлен оперативный план "Набат". Лайнер отогнали на дальнюю стоянку, его сразу оцепили военные.

Обложка журнала "Гражданская авиация" за август 1984 года. Героический экипаж Ту-134: командир Ахматгер Гардапхадзе (слева), второй пилот Станислав Габараев (в центре) и штурман Владимир Гасоян. Фото: "Гражданская авиация" № 8, 1984.

Когда самолёт ещё не до конца сбросил скорость, одна из стюардесс, Ирина Химич, успевает открыть люк и спрыгнуть с борта. Ей вдогонку стреляет один из террористов. В результате женщина повреждает позвоночник. Химич после этого четыре месяца лежала в госпитале и на всю жизнь осталась инвалидом.

За ней следом пыталась прыгнуть вторая бортпроводница, Валентина Крутикова, но преступник попал в неё. Стюардесса скончалась на месте.

В фильме: Первой прыгала, по всей видимости, Крутикова, так как в неё выстрелил террорист и попал. Вторая бортпроводница спаслась. В фильме показано, как она идёт навстречу правоохранителям и сама садится в машину. Но у Химич был повреждён позвоночник, поэтому вопрос, могла ли она двигаться через несколько минут после падения, остаётся открытым.

Освобождение

На переговоры с террористами приехали их родители. Но, услышав доводы мам и пап, те только ужесточили свои угрозы, пообещав взорвать борт вместе с пассажирами.

Попытки уговорить террористов длились всю ночь. Выпускать заложников они не собирались. Это касалось в том числе женщин и детей. Около 7:00 штурмовые группы "Альфы" ворвались на борт. Преступников обезвредили без потерь.

Самолёт получил 63 пулевых отверстия, был списан из-за постоянных структурных деформаций, вызванных чрезмерными нагрузками.

Кадр фильма "Заложники"/ © Кинопоиск

В фильме: Для родителей написали речь: что именно они должны говорить преступникам, чтобы их разжалобить. Но за секунды до того, чтобы отправлять мать жениха на переговоры, правоохранители передумали и решили брать лайнер штурмом.

То, что террористы угрожали взорвать воздушное судно и (во всяком случае, были уверены), что у них есть для этого боеприпасы, в фильме не отражено.

Суд

Следствие продолжалось в течение девяти месяцев. Спецслужбы установили и идейного вдохновителя угонщиков — это оказался священник Теймураз Чихладзе. Он объяснял юным мажорам, что за границу лучше бежать ярко и "красиво", а там можно и за политических беженцев сойти. Всю "техническую" сторону он доверил молодым людям.

По плану террористов, он должен был пронести оружие и боеприпасы под рясой. Но в последний момент передумал, так как появилась возможность выехать за границу по служебной линии. В результате священника на борт не взяли.

Тем не менее это не спасло его от смертного приговора. На суде оставшиеся в живых четверо нападавших (Каха Ивериели, Паата Ивериели, Герман Кобахидзе и Тинатин Петвиашвили) говорили, что планировали переехать из Турции в США.

А на вопрос, почему далеко не бедные люди не захотели сбежать более мирным путём, попросту выбив себе возможность отдохнуть, те ответили, абсолютно не смущаясь.

— Если бы мы таким путём сбежали за границу, нас бы приняли за простых эмигрантов. Чего стоят наши фамилии и деньги наших родителей там, за границей, — сказали молодые люди.

Кадр фильма "Заложники"/ © Кинопоиск

В фильме: "Мы не хотели", — говорит на суде Тинатин Петвиашвили.

Кто угнал самолёт