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Опубликовано 3 октября 2017, 06:30

"Несчастные террористы", или Как фильм "Заложники" обелил мажоров

Как Резо Гигинеишвили "защитил" репутацию авиаугонщиков, которые хотели переправить самолёт в Турцию и грозили отрезать уши полуторагодовалому ребёнку.

Коллаж &copy; L!FE. Фото &copy; РИА Новости/Лев Поликашин// Постер к фильму "Заложники"/ Кинопоиск

Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Лев Поликашин// Постер к фильму "Заложники"/ Кинопоиск

Оглавление
Завязка
"Летим в Турцию!"
Что было в кабине и в салоне
На земле
Освобождение
Суд
Кто угнал самолёт

В конце сентября в российский прокат вышел фильм Резо Гигинеишвили "Заложники". "Подлинная история о событиях 1983 года, когда шесть парней и одна девушка пытались угнать самолёт с целью побега из СССР", — анонсировали авторы. Только террористы какие-то добрые и даже скромные вышли. Какие явные несоответствия есть в картине и как убийц выставили "заложниками Совка".

Завязка

Эта история вошла в учебные пособия для экипажей воздушных судов. Семеро террористов 18 ноября 1983 года попытались угнать самолёт Ту-134.

Тинатин Петвиашвили и Гега Кобахидзе. Фото © "Спецназ России"

Тинатин Петвиашвили и Гега Кобахидзе. Фото © "Спецназ России"

Свой план террористы готовили не один день. 16 ноября 1983 года в Тбилиси отмечали свадьбу так, что гулял весь город. Ещё бы, золотая молодёжь женится! Студентка третьего курса Академии художеств, 19-летняя Тинатин Петвиашвили, выходила замуж за 21-летнего Гегу Кобахидзе, сына режиссёра Михаила Кобахидзе. Молодой человек был актёром студии "Грузия-фильм". Сама же невеста — родственница секретаря ЦК Компартии Грузии.

Они должны были после этого отправиться в свадебное путешествие. Чтобы чадам не было скучно, родители их друзей также "скинулись на билеты".

На свадьбу "золотые дети" пригласили даже сотрудницу вип-зала Тбилисского аэропорта. Она должна была 18 ноября пронести чемодан с гранатами и оружием. Правда, женщина ни о чём не догадывалась и была уверена, что в саквояже платья новоиспечённой жены, а также алкоголь, с которым на борт бы не пустили.

Кадр фильма "Заложники"/ © Кинопоиск

Кадр фильма "Заложники"/ © Кинопоиск

Что в фильме: Вместо развесёлой грузинской свадьбы показано "непраздничное настроение", а один из гостей говорит: "Ну что мы сидим все как на похоронах". Все герои переименованы. По какой причине это сделано в "подлинной истории о событиях 1983 года" — не сообщается.

"Летим в Турцию!"

Террористы планировали нападение крайне тщательно. По одной из версий, они даже выяснили, как должен действовать экипаж в случае нештатной ситуации, и имели на руках подробную схему "Як-40".

Позже следствие выяснило, что жених за несколько месяцев до свадьбы провёл всех на показ фильма "Набат", по сюжету которого двое террористов-молодожёнов угоняют самолёт в Турцию. А оружие им помогает пронести стюардесса, которая не знала, что именно находится "в том самом" чемодане.

Фото © "Спецназ России"

Фото © "Спецназ России"

Эту киноленту, по одной из версий, снимали в качестве учебного пособия для членов экипажа воздушного судна. В результате она стала "методичкой" для террористов. В широком доступе его к тому моменту не было, а вот сотруднику тбилисской киностудии не было проблемой достать ленту.

Они достали пистолеты, гранаты (им подсунули учебные, но нападавшие об этом не знали). В случае провала они не исключали, что взорвут лайнер с 57 пассажирами. Стрелять учились в загородном доме Кобахидзе.

Незадолго до отправления оказалось, что из-за малого числа пассажиров рейс объединили с ленинградским. То есть вместо одной посадки они совершат три (Батуми — Киев — Ленинград). А лайнер заменили на Ту-134.

Уже в пути выяснилось, что из-за сильного ветра посадку не допускают, а воздушное судно возвращается в Тбилиси. Вот тогда и началось нападение. Преступники приняли Алуда Соломония, начальника управления "Рустагаза", за сотрудника КГБ. Ему о голову разбили бутылку и выстрелили в ухо. Такие подозрения у преступников он вызвал тем, что... полетел в костюме.

— Летим в Турцию! — заорали нападавшие.

В ответ на предложение стюардессы сообщить об этом пилотам по внутренней связи они ударили её по голове, а саму трубку выдернули с проводами. Затем один из нападавших отправился к лётчикам. Пилоты открыли дверь в кабину только после того, как услышали условный звук (его террористы изучили заранее).

Кадр фильма "Заложники"/ © Кинопоиск

Кадр фильма "Заложники"/ © Кинопоиск

В фильме: Незадолго до свадьбы жених и невеста тренируются стрелять в лесу. Он забывает перезарядить пистолет и в целом ведёт себя с оружием крайне неуверенно, хотя к тому моменту, вероятно, нападавшие уже знали, как обращаться с оружием.

Что было в кабине и в салоне

Ворвавшись в кабину, нападавшие убили бортинженера и ранили штурмана-инспектора. Штурман стал стрелять в ответ, ликвидировав одного террориста и ранив ещё двоих. Экипаж вышвырнул ворвавшихся бандитов из кабины и заблокировал дверь. Командир корабля запросил посадку в Тбилиси и сообщил, что у них происходит на борту.

Террористов удалось вытеснить из кабины, но в салоне с ними были заперты десятки напуганных пассажиров. Сами бандиты тем временем приводили людей в ужас ещё больше.

— Кто-то из пассажиров обратился к ним с просьбой разрешить выйти в туалет, на что они ответили: "Всё равно все пассажиры скоро умрут, поэтому нечего стесняться, надобности можно справлять прямо на месте", — вспоминают очевидцы.

Один из угонщиков, Давид Микаберидзе, застрелился, поняв, что захват не удался. Фото © "Спецназ России"

Один из угонщиков, Давид Микаберидзе, застрелился, поняв, что захват не удался. Фото © "Спецназ России"

Особое бешенство террористов вызвал плач напуганного полуторагодовалого мальчика.

— Пусть он замолчит, иначе мы отрежем ему уши и заставим тебя их съесть, — сказали они его матери.

Нападавшие не уставали повторять, что всех пассажиров ждёт только смерть, других вариантов не будет. Бандиты грозились каждые пять минут расстреливать по одному пассажиру.

— Когда самолёт приземлился, на моё сиденье сел Паата Ивериели. Я легла на пол. Он спросил: "Что, ранена? Покажи, где ранение, я сам врач". Осмотрев рану, он сказал: "Это тяжёлое ранение, ты, наверное, уже не выживешь. Если хочешь, я тебя пристрелю, чтоб не мучилась", — вспоминает одна из пассажирок.

Когда самолёт приземлился, террористы потребовали от всех, кто был в салоне, закрывать собой иллюминаторы. Так они обезопасили себя от расстрела воздушного судна.

Кадр фильма "Заложники"/ © Кинопоиск

Кадр фильма "Заложники"/ © Кинопоиск

Что в фильме: Молодые люди напуганы больше самих пассажиров. Никаких угроз расстрелом, взрывом самолёта. В какой-то момент начинает казаться, что террористы сами забыли, что у них оружие в руках.

На земле

Тем временем борт уже ждут в тбилисском аэропорту, объявлен оперативный план "Набат". Лайнер отогнали на дальнюю стоянку, его сразу оцепили военные.

Обложка журнала "Гражданская авиация" за август 1984 года. Героический экипаж Ту-134: командир Ахматгер Гардапхадзе (слева), второй пилот Станислав Габараев (в центре) и штурман Владимир Гасоян. Фото: "Гражданская авиация" № 8, 1984.

Обложка журнала "Гражданская авиация" за август 1984 года. Героический экипаж Ту-134: командир Ахматгер Гардапхадзе (слева), второй пилот Станислав Габараев (в центре) и штурман Владимир Гасоян. Фото: "Гражданская авиация" № 8, 1984.

Когда самолёт ещё не до конца сбросил скорость, одна из стюардесс, Ирина Химич, успевает открыть люк и спрыгнуть с борта. Ей вдогонку стреляет один из террористов. В результате женщина повреждает позвоночник. Химич после этого четыре месяца лежала в госпитале и на всю жизнь осталась инвалидом.

За ней следом пыталась прыгнуть вторая бортпроводница, Валентина Крутикова, но преступник попал в неё. Стюардесса скончалась на месте.

В фильме: Первой прыгала, по всей видимости, Крутикова, так как в неё выстрелил террорист и попал. Вторая бортпроводница спаслась. В фильме показано, как она идёт навстречу правоохранителям и сама садится в машину. Но у Химич был повреждён позвоночник, поэтому вопрос, могла ли она двигаться через несколько минут после падения, остаётся открытым.

Освобождение

На переговоры с террористами приехали их родители. Но, услышав доводы мам и пап, те только ужесточили свои угрозы, пообещав взорвать борт вместе с пассажирами.

Попытки уговорить террористов длились всю ночь. Выпускать заложников они не собирались. Это касалось в том числе женщин и детей. Около 7:00 штурмовые группы "Альфы" ворвались на борт. Преступников обезвредили без потерь.

Самолёт получил 63 пулевых отверстия, был списан из-за постоянных структурных деформаций, вызванных чрезмерными нагрузками.

Кадр фильма "Заложники"/ © Кинопоиск

Кадр фильма "Заложники"/ © Кинопоиск

В фильме: Для родителей написали речь: что именно они должны говорить преступникам, чтобы их разжалобить. Но за секунды до того, чтобы отправлять мать жениха на переговоры, правоохранители передумали и решили брать лайнер штурмом.

То, что террористы угрожали взорвать воздушное судно и (во всяком случае, были уверены), что у них есть для этого боеприпасы, в фильме не отражено.

Суд

Следствие продолжалось в течение девяти месяцев. Спецслужбы установили и идейного вдохновителя угонщиков — это оказался священник Теймураз Чихладзе. Он объяснял юным мажорам, что за границу лучше бежать ярко и "красиво", а там можно и за политических беженцев сойти. Всю "техническую" сторону он доверил молодым людям.

По плану террористов, он должен был пронести оружие и боеприпасы под рясой. Но в последний момент передумал, так как появилась возможность выехать за границу по служебной линии. В результате священника на борт не взяли.

Тем не менее это не спасло его от смертного приговора. На суде оставшиеся в живых четверо нападавших (Каха Ивериели, Паата Ивериели, Герман Кобахидзе и Тинатин Петвиашвили) говорили, что планировали переехать из Турции в США.

А на вопрос, почему далеко не бедные люди не захотели сбежать более мирным путём, попросту выбив себе возможность отдохнуть, те ответили, абсолютно не смущаясь.

— Если бы мы таким путём сбежали за границу, нас бы приняли за простых эмигрантов. Чего стоят наши фамилии и деньги наших родителей там, за границей, — сказали молодые люди.

Кадр фильма "Заложники"/ © Кинопоиск

Кадр фильма "Заложники"/ © Кинопоиск

В фильме: "Мы не хотели", — говорит на суде Тинатин Петвиашвили.

Кто угнал самолёт

  1. Тинатин Петвиашвили, 19 лет. Студентка третьего курса Тбилисской академии художеств, дочь двух научных сотрудников, один из которых жил в Москве. 15 лет колонии.
  2. Гега Кобахидзе, 21 год. Актёр, сын кинорежиссёра Михаила Кобахидзе. Расстрел.
  3. Иосиф Церетели, 25 лет. Художник студии "Грузия-фильм", сын член-корреспондента Академии наук Грузинской ССР, профессора Тбилисского госуниверситета. Скончался в тюрьме при невыясненных обстоятельствах.
  4. Каха Ивериели, 26 лет. Окончил Московский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Сын заведующего кафедрой Института усовершенствования врачей. Расстрел.
  5. Паата Ивериели, 30 лет. Врач, окончил, как и брат, Московский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Сын заведующего кафедрой Института усовершенствования врачей. Расстрел.
  6. Давид Микаберидзе, 25 лет. Студент четвёртого курса Тбилисской академии художеств. Сын управляющего строительным трестом "Интуриста". Самоубийство на борту.
  7. Григорий Табидзе, 32 года. Безработный, был судим. Сын директора проектного бюро "Госкомпрофтех-образования". Ликвидирован на борту.
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Алена Шаповалова
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