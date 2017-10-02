Nioh выйдет на PC

Koei Tecmo заявила , что релиз полной версии экшена Nioh на платформе Steam состоится уже 7 ноября этого года.

Покупатели PC-версии Nioh получат в подарок все вышедшие дополнения для игры, а также улучшенную графику. Пользователи Steam уже заметили, что Nioh будет очень требовательная к свободному месту на жёстком диске: понадобится аж 100 ГБ.

Nioh на PC будет предлагать на выбор два режима графических настроек. Один из них будет гарантировать производительность в 60 кадров в секунду, а другой позволит играть в разрешении экрана до 4K.