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Регион
Опубликовано 2 октября 2017, 15:21

Nioh выйдет на PC

Компания Koei Tecmo объявила о планах выпустить PC-версию самурайского экшена Nioh.

Koei Tecmo заявила, что релиз полной версии экшена Nioh на платформе Steam состоится уже 7 ноября этого года.

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Nioh выйдет на PC

Фото: © Wikipedia

Покупатели PC-версии Nioh получат в подарок все вышедшие дополнения для игры, а также улучшенную графику. Пользователи Steam уже заметили, что Nioh будет очень требовательная к свободному месту на жёстком диске: понадобится аж 100 ГБ.

Nioh на PC будет предлагать на выбор два режима графических настроек. Один из них будет гарантировать производительность в 60 кадров в секунду, а другой позволит играть в разрешении экрана до 4K.

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Станислав Погорский
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