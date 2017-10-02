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Опубликовано 2 октября 2017, 15:48

Игрок прошёл Cuphead без единой ошибки

Недавно вышедший мультяшный платформер Cuphead, прославившийся сложностью, был пройден без получения урона.

Платформер Cuphead уже был признан многими геймерами как одна из самых сложных игр 2017 года: персонажу постоянно приходится уворачиваться от десятков снарядов, маневрировать по уровню и при этом наносить урон противнику. Тем не менее в Сети нашёлся умелец, продемонстрировавший идеальное прохождение.

Пользователь YouTube под ником Aeraloth выложил видео с прохождением всех 28 боссов игры без получения урона. Иными словами, игрок сумел увернуться от всех атак оппонентов.

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Игрок прошёл Cuphead без единой ошибки

Фото: © Кадр из видео YouTube/Aeraloth

Cuphead доступна на PC и Xbox One.

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Станислав Погорский
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