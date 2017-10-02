Игрок прошёл Cuphead без единой ошибки
Недавно вышедший мультяшный платформер Cuphead, прославившийся сложностью, был пройден без получения урона.
Платформер Cuphead уже был признан многими геймерами как одна из самых сложных игр 2017 года: персонажу постоянно приходится уворачиваться от десятков снарядов, маневрировать по уровню и при этом наносить урон противнику. Тем не менее в Сети нашёлся умелец, продемонстрировавший идеальное прохождение.
Пользователь YouTube под ником Aeraloth выложил видео с прохождением всех 28 боссов игры без получения урона. Иными словами, игрок сумел увернуться от всех атак оппонентов.
Игрок прошёл Cuphead без единой ошибки
Фото: © Кадр из видео YouTube/Aeraloth
Cuphead доступна на PC и Xbox One.