Игрок прошёл Cuphead без единой ошибки

Платформер Cuphead уже был признан многими геймерами как одна из самых сложных игр 2017 года: персонажу постоянно приходится уворачиваться от десятков снарядов, маневрировать по уровню и при этом наносить урон противнику. Тем не менее в Сети нашёлся умелец, продемонстрировавший идеальное прохождение.