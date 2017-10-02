Покупатели HTC Vive получат бесплатную копию Fallout 4 VR

Компания HTC объявила о проведении акции, благодаря которой будущие покупатели Vive получат игру в подарок.

HTC сообщила , что все будущие покупатели шлема виртуальной реальности HTC Vive получат ролевую игру Fallout 4 VR от компании Bethesda в подарок.

Fallout 4 VR — один из самых крупных и ожидаемых проектов для устройств виртуальной реальности, в то время как HTC Vive является одним из самых популярных VR-шлемов на сегодняшний день. HTC также объявила, что обладатели Vive, которые купят Fallout 4 VR, получат трёхмесячную подписку Viveport Subscription, позволяющую выбирать различные игры и программы бесплатно.

Недавно HTC снизила цену на устройство Vive c 800 до 600 долларов.