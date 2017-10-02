FIFA 18 продаётся хуже предыдущей части серии

Сообщается, что общее количество продаж FIFA 18 за первую неделю снизилось на четверть в сравнении с FIFA 17. Тем не менее в прошлом году новая часть футбольного симулятора поступила в продажу во вторник, так что у неё было трёхдневное преимущество над FIFA 18. Также предполагается, что в этом году было куплено больше цифровых версий игры, которые не учитываются в рейтинге.

60% от всех проданных коробок с FIFA 18 пришлось на PS4-версию игры. Самым непопулярным оказалось издание для гибридной консоли Nintendo Switch: его продажи составили всего 3% от общей цифры.