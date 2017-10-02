FIFA 18 продаётся хуже предыдущей части серии
Фото © Electronic Arts
Новая часть самой популярной серии футбольных симуляторов не смогла удержать планку продаж.
Стал известен британский чарт продаж видеоигр последней недели, на которую пришёлся релиз FIFA 18. Игра сумела забраться на первую строчку рейтинга, но показала результат хуже, чем прошлая часть серии.
FIFA 18 продаётся хуже предыдущей части серии
Фото © Electronic Arts
Сообщается, что общее количество продаж FIFA 18 за первую неделю снизилось на четверть в сравнении с FIFA 17. Тем не менее в прошлом году новая часть футбольного симулятора поступила в продажу во вторник, так что у неё было трёхдневное преимущество над FIFA 18. Также предполагается, что в этом году было куплено больше цифровых версий игры, которые не учитываются в рейтинге.
60% от всех проданных коробок с FIFA 18 пришлось на PS4-версию игры. Самым непопулярным оказалось издание для гибридной консоли Nintendo Switch: его продажи составили всего 3% от общей цифры.