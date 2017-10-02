СМИ сообщили, что российская компания стала вторым интернет-провайдером КНДР

Прежде единственным оператором на всю страну была государственная китайская компания.

Российский оператор связи "Транстелеком", который является дочерним предприятием РЖД, проложил интернет в КНДР. Об этом рассказали в компании FireEye, которая специализируется на кибербезопасности, сообщили в Bloomberg.

Как отмечается, FireEye сделала такие выводы на основании маршрутизации. Прежде же за связь КНДР со всемирной паутиной якобы отвечала только государственная китайская компания China United Network Communications Ltd.

Сообщается, что новый канал связи заработал 1 октября. Директор по Азиатско-Тихоокеанскому региону FireEye Брайс Боланд отметил, что теперь КНДР сможет избежать возможных ограничений, если США будет давить на страну.

В свою очередь, в Bloomberg отметили, что новый оператор подключился к стране как раз в тот момент, когда США усиливает давление на Китай, который является "главными финансовыми спонсором Северной Кореи".