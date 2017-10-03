На Восточном экономическом форуме помимо заключения контрактов чиновники позаботились и о своём здоровье. Как рассказал Роспотребнадзор, вакцинацию получили сто человек. Один министр, два руководителя федеральных агентств и один замруководителя федеральной службы отвели от себя угрозу заболеть гриппом в сезон эпидемии.

— Роспотребнадзор привил министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, — сказано в сообщении ведомства, — а также заместителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Андрея Приданкина.

Лайф узнал, какие министерства и ведомства позаботились о своих сотрудниках. — В Госдуме проводится вакцинация и многие депутаты агитирует за неё, — поделился депутат Госдумы Александр Кравец. — Я ещё не вакцинировался, но планирую сделать прививку в ближайшее время.

В Совете Федерации тоже не забывают о плановой вакцинации. По словам председателя Комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского, вакцинация среди сотрудников проводится в обязательном порядке. — В СФ прекрасный медпункт, со всеми условиями для проведения такой работы. У меня в комитете пять врачей, они внятно и понятно объясняют, зачем нужно вакцинироваться, — рассказал Рязанский. — Валентина Ивановна (Матвиенко) очень строго заставляет отчитываться о прохождении диспансеризации. И я думаю, что про вакцинацию в том числе.

В санитарном ведомстве сказали, что они традиционно прививают своих сотрудников каждый год. — К нашим сотрудникам выезжала прививочная бригада и врач, чтобы была возможность проконсультироваться перед прививкой, — описали процесс в пресс-службе Роспотребнадзора. — Поэтому наши работники прививки против гриппа уже получили.