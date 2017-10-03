В Кремле отреагировали на слухи том, что Поклонской предлагали сдать мандат

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что эта информация не соответствует действительности.

В Кремле прокомментировали слухи о том, что депутату Госдумы Наталье Поклонской якобы предлагали сдать мандат.

— Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре… назвал "глупостями" информацию о том, что в Кремле предложили Наталье Поклонской сдать мандат депутата Госдумы, — говорится на сайте телеканала "Дождь".