В Кремле отреагировали на слухи том, что Поклонской предлагали сдать мандат
Наталья Поклонская. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что эта информация не соответствует действительности.
В Кремле прокомментировали слухи о том, что депутату Госдумы Наталье Поклонской якобы предлагали сдать мандат.
— Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре… назвал "глупостями" информацию о том, что в Кремле предложили Наталье Поклонской сдать мандат депутата Госдумы, — говорится на сайте телеканала "Дождь".
Ранее в СМИ появилась информация, что с парламентарием проводят беседы в Госдуме и в Администрации Президента. Поклонской якобы предлагают определиться: или прекратить кампанию против фильма "Матильда", или добровольно освободить депутатское кресло.