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Регион
Опубликовано 3 октября 2017, 09:24

В Кремле отреагировали на слухи том, что Поклонской предлагали сдать мандат

Наталья Поклонская. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Наталья Поклонская. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что эта информация не соответствует действительности.

В Кремле прокомментировали слухи о том, что депутату Госдумы Наталье Поклонской якобы предлагали сдать мандат.

— Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре… назвал "глупостями" информацию о том, что в Кремле предложили Наталье Поклонской сдать мандат депутата Госдумы, — говорится на сайте телеканала "Дождь".

Ранее в СМИ появилась информация, что с парламентарием проводят беседы в Госдуме и в Администрации Президента. Поклонской якобы предлагают определиться: или прекратить кампанию против фильма "Матильда", или добровольно освободить депутатское кресло.

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Валерий Оленин
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