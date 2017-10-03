Региональным телеканалам хотят позволить зарабатывать на бегущей строке

В опубликованном на сайте кабинета министров документе отмечается, что общая продолжительность рекламы может составлять до 20 процентов времени вещания в течение часа, что на пять процентов больше, чем по действующему законодательству. А в информационных и информационно-развлекательных передачах — до 35 процентов времени вещания, что на 15 процентов больше, чем сейчас.