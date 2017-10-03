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Регион
Опубликовано 3 октября 2017, 11:18

Региональным телеканалам хотят позволить зарабатывать на бегущей строке

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Вяткин

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Кабинет министров внёс проект об увеличении продолжительности рекламы на 15 процентов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, согласно которому на региональных телеканалах предлагается увеличить продолжительность рекламы способом бегущей строки.

— Принятие законопроекта позволит региональным телеканалам дополнительно получать доходы за счёт увеличения объёма рекламы способом бегущей строки, — уточняется в пояснительной записке к распоряжению.

В опубликованном на сайте кабинета министров документе отмечается, что общая продолжительность рекламы может составлять до 20 процентов времени вещания в течение часа, что на пять процентов больше, чем по действующему законодательству. А в информационных и информационно-развлекательных передачах — до 35 процентов времени вещания, что на 15 процентов больше, чем сейчас.

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Алёна Темирчиева
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