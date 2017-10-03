Игроки Elite: Dangerous уничтожили инопланетный корабль

Фанаты космического симулятора продолжают противостоять недавно появившимся врагам в игре.

В начале 2017 года пользователи сообщили об обнаружении инопланетного корабля в Elite: Dangerous. Это был корабль таргоидов, инопланетной расы воинственным насекомых. Эта раса — особенность всей серии игры Elite.

В Elite: Dangerous уничтожили корабль инопланетян Фото © Frontier Developments

Игрок Джошуа Чемберлен записал видео, которое стало доказательством того, что инопланетный корабль можно уничтожить. До этого он считался неуязвимым.