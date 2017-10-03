Игроки Elite: Dangerous уничтожили инопланетный корабль
Фото © Frontier Developments
Фанаты космического симулятора продолжают противостоять недавно появившимся врагам в игре.
В начале 2017 года пользователи сообщили об обнаружении инопланетного корабля в Elite: Dangerous. Это был корабль таргоидов, инопланетной расы воинственным насекомых. Эта раса — особенность всей серии игры Elite.
В Elite: Dangerous уничтожили корабль инопланетян
Фото © Frontier Developments
Игрок Джошуа Чемберлен записал видео, которое стало доказательством того, что инопланетный корабль можно уничтожить. До этого он считался неуязвимым.
Фанаты методично обстреливали корабль космических насекомых. Это позволило сбить защиту корабля. Секрет победы — в анти-ксено-ракетах, которые разработчики добавили в игру несколько дней назад.