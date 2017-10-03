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Опубликовано 3 октября 2017, 08:42

Игроки Elite: Dangerous уничтожили инопланетный корабль

Фото &copy;&nbsp;Frontier Developments

Фото © Frontier Developments

Фанаты космического симулятора продолжают противостоять недавно появившимся врагам в игре.

В начале 2017 года пользователи сообщили об обнаружении инопланетного корабля в Elite: Dangerous. Это был корабль таргоидов, инопланетной расы воинственным насекомых. Эта раса — особенность всей серии игры Elite.

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В Elite: Dangerous уничтожили корабль инопланетян

Фото © Frontier Developments

Игрок Джошуа Чемберлен записал видео, которое стало доказательством того, что инопланетный корабль можно уничтожить. До этого он считался неуязвимым.

Фанаты методично обстреливали корабль космических насекомых. Это позволило сбить защиту корабля. Секрет победы — в анти-ксено-ракетах, которые разработчики добавили в игру несколько дней назад.

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Сергей Сурепин
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