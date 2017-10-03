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Опубликовано 3 октября 2017, 09:41

Cuphead обогнала по продажам GTA V

Магазин цифровой дистрибуции Steam опубликовал отчёт о самых продаваемых играх за прошлую неделю.

Компания Valve отчиталась о продажах в магазине цифровой дистрибуции Steam за прошлую неделю — с 24 сентября по 1 октября. Лидерство продолжает удерживать PlayerUnknown's Battlegrounds — продажи шутера за неделю перевалили за 12,5 миллиона копий.

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GTA V проиграла Cuphead гонку по продажам в Steam

Фото: © Кадр из видео YouTube/Aeraloth

Второе место досталось стратегии Total War: Warhammer II, релиз которой состоялся 28 сентября. За четыре дня игру купили более 135 тысяч раз, а суммарные продажи составляют 340,3 тысячи копий.

Cuphead удалось занять четвёртую строчку, обогнав тем самым GTA V ­— боевик занял пятое место.

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Сергей Сурепин
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