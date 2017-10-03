Cuphead обогнала по продажам GTA V

Компания Valve отчиталась о продажах в магазине цифровой дистрибуции Steam за прошлую неделю — с 24 сентября по 1 октября. Лидерство продолжает удерживать PlayerUnknown's Battlegrounds — продажи шутера за неделю перевалили за 12,5 миллиона копий.