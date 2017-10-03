Cuphead обогнала по продажам GTA V
Магазин цифровой дистрибуции Steam опубликовал отчёт о самых продаваемых играх за прошлую неделю.
Компания Valve отчиталась о продажах в магазине цифровой дистрибуции Steam за прошлую неделю — с 24 сентября по 1 октября. Лидерство продолжает удерживать PlayerUnknown's Battlegrounds — продажи шутера за неделю перевалили за 12,5 миллиона копий.
GTA V проиграла Cuphead гонку по продажам в Steam
Фото: © Кадр из видео YouTube/Aeraloth
Второе место досталось стратегии Total War: Warhammer II, релиз которой состоялся 28 сентября. За четыре дня игру купили более 135 тысяч раз, а суммарные продажи составляют 340,3 тысячи копий.
Cuphead удалось занять четвёртую строчку, обогнав тем самым GTA V — боевик занял пятое место.