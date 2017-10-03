Нобелевскую премию по физике дали за регистрацию гравитационных волн

Шведская королевская академия наук назвала имена лауреатов Нобелевской премии по физике.

В Стокгольме прошла церемония объявления лауреатов Нобелевской премии по физике. Лауреатами стали Райнер Вайсс (Rainer Weiss), Барри Бэриш (Barry C. Barish) и Кип Торн (Kip S. Thorne) с формулировкой "за решающий вклад в создание детектора LIGO и за наблюдение гравитационных волн". Райнер Вайсс получил половину премии, вторую половину поделили между собой коллаборации LIGO и VIRGO.

Открытие, за которое вручена премия, относится к регистрации гравитационных волн и разработке детекторов, способных их "увидеть". Хотя сами гравитационные волны были предсказаны ещё Эйнштейном, долго считалось, что обнаружить их на практике нереально. Чтобы гравитационная волна была сильной, ей нужно иметь огромную энергию. Лишь когда теоретики пришли к выводу, что чёрные дыры и другие массивные объекты должны периодически сливаться, попутно превращая несколько процентов своей массы в энергию гравитационных волн, стало ясно, что их вполне можно зарегистрировать. Типичная масса ЧД так велика, что даже несколько процентов от неё, преобразуясь в энергию, дают событие, по мощности сопоставимое со взрывом сверхновой.

Гравитационные волны — это возмущения гравитационного поля, возникающие, когда два или более массивных тела резко ускоряются рядом друг с другом. Волны вызывают "рябь" пространства-времени, рябь, распространяющуюся со скоростью света. Их существование прямо вытекает из теории относительности и было предсказано А. Эйнштейном в 1916 году — за сто лет до их открытия. До их регистрации в 2016 году они оставались чистой теорией, поскольку их обнаружение требовало километровых детекторов значительной стоимости и сложности. К 2016 году был создан первый продвинутый детектор такого рода — LIGO. Он состоит из двух комплексов, удалённых друг от друга на три тысячи километров. Ключевой теоретический вклад в создание LIGO в его современном виде внесли трое награжденных учёных, в первую очередь Райнер Вайс.

Как уже отмечал Лайф, присуждение Нобелевки за открытие гравитационных волн ожидалось научным сообществом ещё в 2016 году. Это открытие играет большую роль не только в подтверждении теории относительности, но и в понимании всей истории Вселенной и её космологии. По одной из недавно выдвинутых гипотез, именно гравитационные волны могут отвечать за явление, известное как тёмная энергия.

Нобелевская премия по физике — высшая награда за научные достижения в соответствующей науке — ежегодно присуждается Шведской королевской академией наук в Стокгольме. Она была учреждена по завещанию, написанному в 1895 году шведским химиком Альфредом Нобелем. Премия может быть присуждена максимум троим одновременно. Денежное вознаграждение могут распределить между ними поровну либо разделить на половину и две четверти. В этом году денежная премия была повышена сразу на одну восьмую — с восьми до девяти миллионов крон (примерно 64 миллиона рублей).