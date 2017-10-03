Вышел документальный фильм о создании серии "Ведьмак"

В первом эпизоде основатель CD Projekt рассказал о создании компании и начинаниях в игровой индустрии.

Команда Noclip опубликовала первый эпизод документального фильма о создании серии "Ведьмак". Один из основателей студии CD Projekt Марчин Ивински рассказал, как занимался обменом и распространением пиратских версий игр для Commodore 64 на магнитных кассетах и какой была жизнь в советской и постсоветской Польше.

Серии "Ведьмак" посвятили документальный фильм Скриншот видео Noclip

Из видео можно узнать, как основанная в 1994 году CD Projekt начала с озвучки детских квестов. Также разработчики рассказали, как им удалось заключить контракт с Interplay и выпустить Baldur's Gate на польском.