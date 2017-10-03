Поклонская указала на связь между бойней в Лас-Вегасе и скандалом с "Матильдой"

По мнению экс-прокурора Крыма, в обоих случаях имело место "попустительство" со стороны правоохранительных органов.

Депутат Госдумы Наталья Полонская прокомментировала массовую бойню в Лас-Вегасе, где погибло 59 человек и свыше 500 пострадали. Экс-прокурор Крыма выразила соболезнования родным и близким тех, кто стал жертвой этой трагедии, а затем неожиданно перескочила на другую тему — скандал вокруг фильма "Матильда".

Поклонская указала правоохранительным органам на недопустимость игнорирования вопросов безопасности, имея в виду угрозы поджогов кинотеатров, неоднократно поступавшие от противников выхода этой ленты в прокат, и заявила о "последствиях", которые неизбежно наступают после "заигрывания с террористами".

Ранее лидера "Христианского государства" задержали за призывы поджигать кинотеатры из-за работы Алексея Учителя "Матильда". Также активиста подозревают в организации поджога авто у офиса адвоката кинорежиссёра. Позже его арестовали до 22 ноября.