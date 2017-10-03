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Регион
Опубликовано 3 октября 2017, 12:20

"Придётся предстать". Поклонская направила в суд уточнённый иск против Учителя

Наталья Поклонская. Фото &copy; РИА Новости/Александр Полегенько

Наталья Поклонская. Фото © РИА Новости/Александр Полегенько

На своей странице в соцсети парламентарий написала, что также приложила к документу претензию о нарушении авторских прав.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в суд уточнённый иск против режиссёра Алексея Учителя. Об этом она написала на своей странице во "ВКонтакте".

Так, по словам парламентария, она также приложила к иску досудебную претензию о нарушении авторских прав.

— Никакого отношения Учитель к данному сценарию не имеет, но, не имея на то права, благополучно использует его в своём фильме, — написала Поклонская.

Также она добавила, что к иску было приложено и заявление об обеспечительных мерах — приостановлении действия прокатного удостоверения на фильм "Матильда" до рассмотрения спора по существу.

Напомним, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская активно выступает против показа "Матильды", так как, по её мнению, подобная картина оскорбляет чувства верующих.

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Валерий Оленин
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