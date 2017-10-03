PlayerUnknown’s Battlegrounds выйдет на PlayStation 4

В настоящий момент разработчики обсуждают эту возможность и ведут переговоры с компанией Sony.

Студия Bluehole планирует выпустить PlayerUnknown’s Battlegrounds на PlayStation 4. Сейчас разработчики ведут переговоры с компанией Sony о переносе игры.

PlayerUnknown’s Battlegrounds доберётся до PlayStation 4 Фото: © Скриншот игры PlayerUnknown's Battlegrounds

Сейчас многопользовательский шутер находится в раннем доступе Steam. Полноценный релиз ожидается к концу года.