PlayerUnknown’s Battlegrounds выйдет на PlayStation 4
В настоящий момент разработчики обсуждают эту возможность и ведут переговоры с компанией Sony.
Студия Bluehole планирует выпустить PlayerUnknown’s Battlegrounds на PlayStation 4. Сейчас разработчики ведут переговоры с компанией Sony о переносе игры.
PlayerUnknown’s Battlegrounds доберётся до PlayStation 4
Фото: © Скриншот игры PlayerUnknown's Battlegrounds
Сейчас многопользовательский шутер находится в раннем доступе Steam. Полноценный релиз ожидается к концу года.
Также Bluehole запланировала релиз PlayerUnknown’s Battlegrounds на Xbox One.