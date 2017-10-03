Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября 2017, 13:55

Путин: Россия обеспокоена всплеском напряжённости в Мьянме

Президент РФ Владимир Путин. Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве обеспокоены ситуацией, которая складывается в Мьянме. Об этом глава государства сказал в Кремле на церемонии вручения верительных грамот послами нескольких стран, в том числе Мьянмы.

— Мы обеспокоены всплеском этноконфессиональной напряжённости в ряде регионов государства и призываем все стороны к сдержанности, — сказал президент РФ.

Лайф ранее сообщал, что власти Мьянмы проводят операцию по очистке штата Ракхайн от боевиков. Однако в столкновениях погибают и мирные жители, число жертв превысило 400 человек. Тысячи жителей штата, прежде всего мусульмане, были вынуждены оставить свои дома и бежать из страны из-за конфликта. В Москве в связи с этим был проведён митинг, на котором мусульмане призвали к миру в Мьянме.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • США
  • Мьянма
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar