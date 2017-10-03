Путин: Россия обеспокоена всплеском напряжённости в Мьянме

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве обеспокоены ситуацией, которая складывается в Мьянме. Об этом глава государства сказал в Кремле на церемонии вручения верительных грамот послами нескольких стран, в том числе Мьянмы.

Лайф ранее сообщал, что власти Мьянмы проводят операцию по очистке штата Ракхайн от боевиков. Однако в столкновениях погибают и мирные жители, число жертв превысило 400 человек. Тысячи жителей штата, прежде всего мусульмане, были вынуждены оставить свои дома и бежать из страны из-за конфликта. В Москве в связи с этим был проведён митинг, на котором мусульмане призвали к миру в Мьянме.