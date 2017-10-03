Госдума рассмотрит закон о валютной зарплате россиян, работающих за рубежом
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Согласно проекту, также предлагается разрешить работодателям переводить сотрудникам выплаты на счета в банках РФ.
Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому живущим за рубежом гражданам РФ, которые работают в российских компаниях, предлагается выплачивать зарплату в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Соответствующие поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ и в закон о валютном регулировании.
Стоит отметить, что по действующему законодательству все выплаты работающим за рубежом россиянам осуществляются только в валюте РФ на счета в уполномоченных банках.
Документом также предусматривается возможность получения зарплаты в валюте на счета в банках РФ. Сейчас все выплаты проживающим за границей работникам дипломатических учреждений и федеральных органов проходят через зарубежные финансовые учреждения.