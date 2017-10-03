Госдума рассмотрит закон о валютной зарплате россиян, работающих за рубежом

Согласно проекту, также предлагается разрешить работодателям переводить сотрудникам выплаты на счета в банках РФ.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому живущим за рубежом гражданам РФ, которые работают в российских компаниях, предлагается выплачивать зарплату в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующие поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ и в закон о валютном регулировании.

Стоит отметить, что по действующему законодательству все выплаты работающим за рубежом россиянам осуществляются только в валюте РФ на счета в уполномоченных банках.