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Регион
Опубликовано 3 октября 2017, 14:35

Госдума рассмотрит закон о валютной зарплате россиян, работающих за рубежом

Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Мордасов

Фото: © РИА Новости/Михаил Мордасов

Согласно проекту, также предлагается разрешить работодателям переводить сотрудникам выплаты на счета в банках РФ.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому живущим за рубежом гражданам РФ, которые работают в российских компаниях, предлагается выплачивать зарплату в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующие поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ и в закон о валютном регулировании.

Стоит отметить, что по действующему законодательству все выплаты работающим за рубежом россиянам осуществляются только в валюте РФ на счета в уполномоченных банках.

Документом также предусматривается возможность получения зарплаты в валюте на счета в банках РФ. Сейчас все выплаты проживающим за границей работникам дипломатических учреждений и федеральных органов проходят через зарубежные финансовые учреждения.

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Алёна Темирчиева
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