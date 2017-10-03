Вновь заработали серверы оригинальной Star Wars: Battlefront II

Остаётся несколько недель до выхода Star Wars Battlefront 2 от EA и DICE — продолжения перезапуска серии шутеров по мотивам вселенной "Звёздных войн". Но теперь у фанатов оригинальной серии появилась альтернатива: сервис GOG объявил о запуске серверов Star Wars: Battlefront II, вышедшей в 2005 году.

Теперь сетевая составляющая игры будет целиком обеспечиваться GOG, а EA. Кроме того, пользователи клиентов GOG Galaxy и Steam будут играть совместно, без разделения по платформам.

Для того чтобы сыграть в мультиплеер Star Wars: Battlefront II, достаточно купить игру в Steam или GOG и запустить её, предварительно обновившись до последней версии.