Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября 2017, 17:56

Депутаты Госдумы намерены встретиться с новым послом США

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Фото &copy; РИА Новости/Александр Натрускин

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Фото © РИА Новости/Александр Натрускин

Речь пойдёт о восстановлении отношений двух стран, в том числе по линии парламента.

Члены Комитета ГД по международным делам в самое ближайшее время собираются увидеться с новым американским послом в России Джоном Хантсманом. Об этом рассказал глава комитета Леонид Слуцкий.

— Восстановление конструктивного уровня в российско-американском диалоге является приоритетом в деятельности нашего комитета, — отметил он.

По словам депутата, речь на встрече пойдёт в том числе о размораживании сотрудничества парламентов.

В конце сентября Сенат США утвердил послом в России Джона Хантсмана. Он сегодня вручил верительные грамоты главе государства Владимиру Путину и пообещал добиваться доверия в отношениях Москвы и Вашингтона.

BannerImage
Татьяна Абрикосова
  • Новости
  • США
  • Леонид Слуцкий
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar