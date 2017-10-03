Депутаты Госдумы намерены встретиться с новым послом США
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Фото © РИА Новости/Александр Натрускин
Речь пойдёт о восстановлении отношений двух стран, в том числе по линии парламента.
Члены Комитета ГД по международным делам в самое ближайшее время собираются увидеться с новым американским послом в России Джоном Хантсманом. Об этом рассказал глава комитета Леонид Слуцкий.
— Восстановление конструктивного уровня в российско-американском диалоге является приоритетом в деятельности нашего комитета, — отметил он.
По словам депутата, речь на встрече пойдёт в том числе о размораживании сотрудничества парламентов.
В конце сентября Сенат США утвердил послом в России Джона Хантсмана. Он сегодня вручил верительные грамоты главе государства Владимиру Путину и пообещал добиваться доверия в отношениях Москвы и Вашингтона.