Депутаты Госдумы намерены встретиться с новым послом США

Речь пойдёт о восстановлении отношений двух стран, в том числе по линии парламента.

Члены Комитета ГД по международным делам в самое ближайшее время собираются увидеться с новым американским послом в России Джоном Хантсманом. Об этом рассказал глава комитета Леонид Слуцкий.

— Восстановление конструктивного уровня в российско-американском диалоге является приоритетом в деятельности нашего комитета, — отметил он.

По словам депутата, речь на встрече пойдёт в том числе о размораживании сотрудничества парламентов.