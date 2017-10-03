Мини-версия Commodore 64 выйдет в 2018 году

Гаджет под названием Commodore 64 Mini будет представлять собой уменьшенную реплику легендарного компьютера, выпущенного на рынок в 1982 году. Устройство будет оснащено HDMI-выходом, двумя портами USB и несколькими предустановленными играми на борту. В их число войдут такие ретрохиты, как Impossible Mission, Armalyte, California Games и другие.

Commodore 64 Mini поступит в продажу в начале 2018 года по цене 70 евро. Retro Games Limited также сообщила о планах выпустить полноценную, не уменьшенную копию Commodore 64, которая также выйдет в следующем году.