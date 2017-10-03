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Опубликовано 3 октября 2017, 16:29

Мини-версия Commodore 64 выйдет в 2018 году

В Сети появился анонс обновлённой версии ещё одного игрового ретроустройства, Commodore 64.

Вслед за выходом миниатюрных ретроконсолей NES Classic Mini и SNES Classic Mini ещё одна компания, Retro Games Limited, решила переосмыслить игровое устройство конца прошлого века Commodore 64.

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Мини-версия Commodore 64 выйдет в 2018 году

Фото: © Flickr/Neil Crump

Гаджет под названием Commodore 64 Mini будет представлять собой уменьшенную реплику легендарного компьютера, выпущенного на рынок в 1982 году. Устройство будет оснащено HDMI-выходом, двумя портами USB и несколькими предустановленными играми на борту. В их число войдут такие ретрохиты, как Impossible Mission, Armalyte, California Games и другие.

Commodore 64 Mini поступит в продажу в начале 2018 года по цене 70 евро. Retro Games Limited также сообщила о планах выпустить полноценную, не уменьшенную копию Commodore 64, которая также выйдет в следующем году.

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Станислав Погорский
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