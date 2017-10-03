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Опубликовано 3 октября 2017, 16:51

Paramount Pictures снимет фильм про синего ежа Соника

Студия Paramount Pictures выкупила права на полнометражную картину по мотивам серии Sonic the Hedgehog.

Paramount Pictures стала новым владельцем прав на экранизацию серии игр Sonic the Hedgehog, тем самым переняв проект у студии Sony Pictures.

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Paramount Pictures снимет фильм про синего ежа Соника

Фото: © Flickr/niXerKG

Сообщается, что Paramount собирается снять полнометражный мультфильм про сверхзвукового антропоморфного ежа Соника, известного по одноимённой серии платформеров для различных консолей. Режиссёром станет Джефф Фоулер из студии Blur. Продюсерами ленты числятся Нил Мориц и Тим Миллер, режиссёр фильма "Дэдпул".

Фильм Sonic the Hedgehog планируют выпустить в прокат уже в 2019 году.

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Станислав Погорский
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