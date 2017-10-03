Gran Turismo Sport получит бесплатную демоверсию

Студия Polyphony Digital объявила о выходе бесплатной демоверсии Gran Turismo Sport, которая будет доступна всем владельцам PS4 с 9 по 12 октября.

Бесплатная версия будет включать в себя три игровых режима, редактор треков и несколько ключевых локаций из полной игры. Разработчики также сообщают, что пользователи смогут перенести свой прогресс из демоверсии в полноценную GT Sport, в том числе и до миллиона заработанной внутриигровой валюты.

Gran Turismo Sport выйдет на PS4 уже 17 октября.