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Опубликовано 3 октября 2017, 17:20

Gran Turismo Sport получит бесплатную демоверсию

Поклонники гоночных симуляторов смогут начать играть в Gran Turismo Sport бесплатно.

Студия Polyphony Digital объявила о выходе бесплатной демоверсии Gran Turismo Sport, которая будет доступна всем владельцам PS4 с 9 по 12 октября.

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Gran Turismo Sport получит бесплатную демоверсию

Фото: © Flickr/Moto "Club4AG" Miwa

Бесплатная версия будет включать в себя три игровых режима, редактор треков и несколько ключевых локаций из полной игры. Разработчики также сообщают, что пользователи смогут перенести свой прогресс из демоверсии в полноценную GT Sport, в том числе и до миллиона заработанной внутриигровой валюты.

Gran Turismo Sport выйдет на PS4 уже 17 октября.

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Станислав Погорский
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