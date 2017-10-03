Глава Sony Interactive Entertainment покинул компанию
Президент Sony Interactive Entertainment Эндрю Хаус объявил об уходе из компании.
Эндрю Хаус, проработавший в Sony Interactive Entertainment последние 27 лет, заявил о своём уходе из компании. Он был назначен на пост главы SIE ещё в 2011 году.
Глава Sony Interactive Entertainment покинул компанию
Фото: © Википедия/Cammykoopa
Место Хауса займёт его вице-президент Джон Кодера. Эндрю останется в Sony Interactive Entertainment до конца года в качестве председателя, чтобы обеспечить плавный переход управления компании.
За время своего пребывания в SIE Эндрю Хаус в том числе успешно запустил последнюю консоль PS4, продажи которой по всему миру превысили 60 миллионов устройств.