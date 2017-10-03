Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября 2017, 17:47

Глава Sony Interactive Entertainment покинул компанию

Президент Sony Interactive Entertainment Эндрю Хаус объявил об уходе из компании.

Эндрю Хаус, проработавший в Sony Interactive Entertainment последние 27 лет, заявил о своём уходе из компании. Он был назначен на пост главы SIE ещё в 2011 году.

image

Глава Sony Interactive Entertainment покинул компанию

Фото: © Википедия/Cammykoopa

Место Хауса займёт его вице-президент Джон Кодера. Эндрю останется в Sony Interactive Entertainment до конца года в качестве председателя, чтобы обеспечить плавный переход управления компании.

За время своего пребывания в SIE Эндрю Хаус в том числе успешно запустил последнюю консоль PS4, продажи которой по всему миру превысили 60 миллионов устройств.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • sony
  • ps4
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar