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Регион
Опубликовано 3 октября 2017, 19:27

Володин назвал основные черты нового врио главы Дагестана

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

По мнению главы нижней палаты парламента, Васильева отличают порядочность и профессионализм.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает толерантность и умение вести диалог основными чертами нового врио главы Дагестана Владимира Васильева. Об этом сообщило Управление ГД по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

— Владимира Абдуалиевича отличают порядочность и профессионализм. Эти качества необходимы любому главе региона, — отметил глава нижней палаты парламента. — Его основная черта — толерантность, умение вести диалог, слушать людей. А это очень важно, особенно для руководителя многонационального субъекта — Республики Дагестан.

Володин напомнил, что новый врио главы Дагестана имеет опыт работы в правоохранительных органах и в Совете Безопасности.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому принимается отставка главы республики Рамазана Абдулатипова в связи с досрочным прекращением его полномочий по собственному желанию, и Владимир Васильев назначается врио главы до избрания нового руководителя Дагестана.

Стоит отметить, что в настоящее время Васильев является вице-спикером Госдумы и возглавляет думскую фракцию "Единая Россия".

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Алёна Темирчиева
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