Володин назвал основные черты нового врио главы Дагестана
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев
По мнению главы нижней палаты парламента, Васильева отличают порядочность и профессионализм.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает толерантность и умение вести диалог основными чертами нового врио главы Дагестана Владимира Васильева. Об этом сообщило Управление ГД по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.
— Владимира Абдуалиевича отличают порядочность и профессионализм. Эти качества необходимы любому главе региона, — отметил глава нижней палаты парламента. — Его основная черта — толерантность, умение вести диалог, слушать людей. А это очень важно, особенно для руководителя многонационального субъекта — Республики Дагестан.
Володин напомнил, что новый врио главы Дагестана имеет опыт работы в правоохранительных органах и в Совете Безопасности.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому принимается отставка главы республики Рамазана Абдулатипова в связи с досрочным прекращением его полномочий по собственному желанию, и Владимир Васильев назначается врио главы до избрания нового руководителя Дагестана.
Стоит отметить, что в настоящее время Васильев является вице-спикером Госдумы и возглавляет думскую фракцию "Единая Россия".