Divinity: Original Sin 2 прошли меньше чем за 40 минут

Игроку ради рекордного прохождения RPG пришлось использовать определённые хитрости.

Пользователь Onin прошёл Divinity: Original Sin 2 менее чем за 40 минут. Геймер выбрал Фейна — представителя нежити, и прошёл всю игру за 37 минут и 48 секунд.

Игроку пришлось использовать расовую способность под названием "Притвориться мёртвым", с помощью которой по желанию заканчивал битвы с противниками. Спидраннер проходил игру без союзников — иначе этот способ не работает.

Почти 38 минут — время прохождения Divinity: Original Sin 2 Скриншот видео youtube.com/LarianStudios